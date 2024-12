No vídeo é possível perceber que um banhista mergulha, aparece com o fuzil em mãos e o devolve ao policial - redes sociais

Publicado 31/12/2024 15:47 | Atualizado 31/12/2024 16:02

Uma cena inusitada chamou a atenção de banhistas na Praia do Forte, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, nesta terça-feira (31). Um policial militar, a bordo de um helicóptero, deixou cair um fuzil no mar. De acordo com informações do Comando do Grupamento Aeromóvel (GAM) o armamento foi recuperado pelos policiais que realizavam ações de apoio nas atividades de segurança da região.

