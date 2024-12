Mulher foi atingida por bala de raspão em condomínio da Zona Oeste do Rio - Divulgação

Publicado 31/12/2024 14:45 | Atualizado 31/12/2024 14:49

Rio - A Polícia Civil acredita que a origem do disparo que atingiu a moradora Rosângela Silva, de 58 anos, em um condomínio, na Barra da Tijuca, no último dia 24 de dezembro, tenha partido da comunidade de Chico City. Segundo informações preliminares, a suspeita é de que o tiro tenha sido disparado dessa comunidade, localizada nas proximidades do condomínio. As autoridades trabalham para identificar com precisão a origem e avaliar a possibilidade de outras investigações sobre a situação. A Polícia Civil já iniciou o processo de coleta de provas e depoimentos para esclarecer completamente as circunstâncias do ocorrido. A investigação segue em andamento na 32ª DP (Taquara).