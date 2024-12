Bilhete digital especial para a noite de Réveillon - Divulgação/MetrôRio

Publicado 31/12/2024 12:07

Rio - Quem vai a Copacabana para o Réveillon utilizando o metrô deve correr para garantir os bilhetes especiais. De acordo com o MetrôRio, restam poucas opções de horários para embarque no sistema metroviário.

A compra é feita, exclusivamente, pelo aplicativo ou site da concessionária. Durante a operação especial, que começa às 19h desta terça-feira (31) e vai até as 5h do dia 1º, o cliente só consegue embarcar usando o bilhete digital (QR Code).



Os clientes poderão adquirir o QR Code até as 18h desta terça ou até que se esgotem. Já foram vendidos mais de 160 mil bilhetes especiais. Ainda há bilhetes para as seguintes faixas horárias:

- Ida 22h

- Ida 23h

- Ida e Volta 23h

- Volta



As demais faixas horárias já estão esgotadas. Como nos anteriores, este ano, a venda dos bilhetes digitais também foi realizada por faixa de horários para que o cliente possa embarcar com conforto e segurança e o sistema comporte com tranquilidade as milhares de pessoas que vão usar o metrô.



O preço da tarifa do bilhete digital de ida é o mesmo da passagem unitária do MetrôRio (R$ 7,50). Ida e volta custam R$ 15. Cada cliente tem o limite de compra de até 10 unidades por transação. Os bilhetes especiais serão válidos apenas durante a noite de Réveillon, sem a possibilidade de reembolso ou uso posteriormente.

A partir das 19h, não serão aceitos os cartões unitários, pré-pago, Giro, Riocard Mais (Bilhete Único e Vale-Transporte) nem pagamento por aproximação (NFC). Ou seja, esses cartões poderão ser utilizados somente até às 18h59 e voltarão a valer a partir das 7h do dia 1º de janeiro, juntamente com a reabertura para embarques no sistema metroviário, que neste dia funcionarão em horário de feriado (das 7h às 23h).

Saiba como embarcar com o bilhete especial por QR Code no MetrôRio

1 - Vá até o site ou aplicativo do MetrôRio e acesse “RÉVEILLON 2025”.

2 - Clique no botão "ACESSAR BILHETES COMPRADOS".

3 - Selecione o seu bilhete especial clicando no ícone de QR CODE.

4 - Aproxime o seu bilhete do leitor de QR CODE na catraca.

5 - E para quem optou pelo bilhete físico, basta usar a versão impressa ou uma foto legível no leitor de QR Code na catraca.