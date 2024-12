Populares atearam fogo em barricadas para interromper o trânsito na Avenida Marechal Rondon, no Sampaio - Reprodução de Vídeo/Rede Globo

Populares atearam fogo em barricadas para interromper o trânsito na Avenida Marechal Rondon, no SampaioReprodução de Vídeo/Rede Globo

Publicado 31/12/2024 15:35 | Atualizado 31/12/2024 16:28

Josefa Francisca Gomes, de 61 anos, foi morta no fim da manhã desta terça-feira (31) no bairro do Sampaio, na Zona Norte, depois de ser baleada. O crime aconteceu na Rua Alzira Valderato, na altura do Morro do São João. Populares sequestraram um ônibus da linha 247 (Camarista Méier x Passeio) para interromper o trânsito na Av. Marechal Rondon e realizar um protesto.

A PM informou que agentes do 3° BPM (Méier) foram acionados para a ocorrência e que não havia operação no momento em que a mulher foi atingida. A vítima ainda chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, mas não resistiu aos ferimentos.

O trânsito foi normalizado depois da chegada da PM, que retirou o ônibus do meio da pista e destruiu as barricadas feitas pelos populares. Não houve registro de prisões e o policiamento foi reforçado na região. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) vai investigar o caso.