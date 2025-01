Eduardo Paes concede coletiva de imprensa no Palácio Pedro Ernesto após posse - Armando Paiva / Agência O Dia

Eduardo Paes concede coletiva de imprensa no Palácio Pedro Ernesto após posseArmando Paiva / Agência O Dia

Publicado 01/01/2025 13:32 | Atualizado 01/01/2025 15:01

Rio – O prefeito Eduardo Paes (PSD) anunciou, durante coletiva de imprensa nesta quarta-feira (1º), que o preço da passagem dos ônibus municipais será reajustado para R$ 4,70. Ele deu a declaração após o discurso de posse do seu quarto mandato, no Palácio Pedro Ernesto, na Cinelândia, Centro do Rio. O aumento será publicado no Diário Oficial do Rio nesta quinta-feira (2).

"A passagem do ônibus vai para R$ 4,70. Estamos atendendo ao IPCA do período em que não houve ajuste. Quero sempre lembrá-los que a prefeitura passou a subsidiar a passagem. É importante ter essa cultura do reajuste anual para que a gente não venha a ter o orçamento do município desequilibrado", afirmou.

A tarifa atual do município é de R$ 4,30, e o último ajuste entrou em vigor no dia 7 de janeiro de 2023. Antes, o preço era de R$ 4,05.

Na última segunda-feira (30), o prefeito havia confirmado, durante a vistoria no palco principal do Réveillon de Copacabana, que a passagem iria aumentar , mas sem revelar o novo preço.

Compra de ônibus

O prefeito afirmou que pretende buscar junto ao governo federal recursos para a aquisição de mais ônibus e poder tratar com dignidade a população de Duque de Caxias, São João de Meriti e Nova Iguaçu. "Essa população vem trabalhar no Rio, circula pela cidade e não está tendo o mesmo tratamento de quem pode usar BRT. A ideia é usar esses terminais para fazer a integração com quem vem da Baixada Fluminense".