Carlo Caiado (PSD) foi reeleito com votos de todos os 51 vereadores da Câmara Municipal - Armando Paiva / Agência O Dia

Publicado 01/01/2025 12:23 | Atualizado 01/01/2025 14:03

Rio - Com o voto de todos os 51 vereadores, Carlo Caiado (PSD) foi reeleito presidente da mesa diretora da Câmara Municipal no biênio 25/26 durante cerimônia realizada nesta quarta-feira (1º). Muito emocionado, ele chegou às lágrimas e agradeceu a parceria dos eleitores, dos colegas, da família e o apoio da esposa.

"Quero agradecer aos mais de 47 mil eleitores que me confiaram o sexto mandato como vereador da cidade. Estou ficando velho. Entrei bem jovem aqui. Agradeço aos vereadores e vereadoras desta 12ª legislatura que começa hoje em nome aqui do presidente que me antecedeu, Carlos Bolsonaro, e agradeço pela produção e o orçamento de todos os vereadores e vereadoras honrando a democracia e muito obrigado pela confiança nesta nova composição da mesa de diretora que representará a cada um de vocês", disse.

Este será o sexto mandato de Caiado na Câmara. Ele recebeu 47.671 votos nas eleições municipais e foi o quarto vereador mais votado da cidade. "É uma honra de ter o eterno prefeito da cidade, César Maia, e hoje vereador, ao nosso lado. Eu gostaria também de demonstrar meu agradecimento a cada vereador da legislatura passada, pelo excelente trabalho desenvolvido", afirmou.

Cerimônia de posse

A cerimônia na Câmara é dividida em duas partes. A primeira é uma sessão solene presidida pelo vereador mais votado, Carlos Bolsonaro (PL), em que os eleitos assumem sob o compromisso de respeitar as leis e normas e a zelar pela legislatura.



Na sequência, há a formação da Mesa Diretora, órgão que tem por competência conduzir os trabalhos legislativos pelos próximos dois anos. Completam a mesa diretora, presidida por Carlo Caiado, Willian Coelho (DC) como primeiro vice e Tânia Bastos (Republicanos) a segunda. Rafael Aloisio Freitas (PSD) foi reeleito para primeiro secretário e Paulo Messina (PL), o segundo. Átila Nunes (PSD) e Tainá de Paula (PT) são os suplentes.

Dentre suas funções, a Mesa tem como prerrogativa convocar sessões extraordinárias, autorizar a aplicação de recursos públicos, propor a criação e a extinção de cargos e funções administrativas, dentre outras.