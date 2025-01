Cerimônia de posse dos vereadores do município do Rio de Janeiro - Armando Paiva/Agencia O Dia

Publicado 01/01/2025 10:26 | Atualizado 01/01/2025 11:06

Rio - Abrindo o primeiro dia do ano, tomam posse nesta quarta-feira (1º), no plenário do Palácio Pedro Ernesto, na Cinelândia, Centro, o prefeito Eduardo Paes (DEM), o vice-prefeito Eduardo Cavaliere, e os 51 vereadores eleitos no último pleito realizado.

A cerimônia na Câmara é dividida em duas partes. A primeira é uma sessão solene presidida pelo vereador mais votado, Carlos Bolsonaro (PL), em que os eleitos assumem sob o compromisso de respeitar as leis e normas e a zelar pela legislatura.



Na sequência, há a formação da Mesa Diretora, órgão que tem por competência conduzir os trabalhos legislativos pelos próximos dois anos.

Dentre suas funções, a Mesa tem como prerrogativa convocar sessões extraordinárias, autorizar a aplicação de recursos públicos, propor a criação e a extinção de cargos e funções administrativas, dentre outras.



Este colegiado será formado pelo presidente, dois vice-presidentes, dois secretários e dois suplentes.



Após empossada a Mesa Diretora, será convocada a Sessão Extraordinária para oficializar a posse do prefeito e do vice-prefeito do Rio.

Eduardo Paes, de 55 anos, chega ao seu 4º mandato e torna-se o político que mais comandou o poder executivo municipal do Rio, ultrapassando César Maia, com três.