Rua São Carlos, um dos principais acessos à comunidade, palco de intenso confronto entre facções rivais nesta quarta (1º) - Reprodução / Google Maps

Publicado 01/01/2025 12:03 | Atualizado 01/01/2025 12:11

Rio - Não era o som de fogos, mas o barulho estrondoso de muitos tiros. Foi assim que moradores do Morro do São Carlos, no Estácio, Região Central do Rio, acordaram nesta quarta-feira (1º).

Logo nas primeiras horas de 2025, um intenso confronto entre facções rivais irrompeu na Rua São Carlos, bem em frente ao Hospital Central da Polícia Militar. Este é mais um capítulo da incessante guerra por territórios do tráfico na cidade.



Vídeos que circulam nas redes sociais mostram homens armados entrando numa das principais ruas de acesso à comunidade. Em determinado momento, uma mulher que passava por uma via próxima ao confronto precisou se abrigar no muro da Creche Municipal Estácio de Sá.



O tiroteio se estende por alguns minutos, até que os homens entram em dois carros e saem do local, ainda sob o barulho das rajadas de tiros.

Procurada, a Polícia Militar informou que o comando do 4ºBPM (São Cristóvão) recebeu denúncia de disparos de arma de fogo no interior da comunidade.



No entanto, ao chegarem ao local, "nada foi constatado". A corporação disse, ainda, que reforçou o patrulhamento na região.