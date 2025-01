Prefeito Eduardo Paes anuncia 46 decretos que direcionam início da nova gestão - Arquivo/ Armando Paiva/Agência O Dia

Publicado 01/01/2025 10:54 | Atualizado 01/01/2025 11:08

Eduardo Paes anunciou, nesta quarta-feira (1º), 46 decretos que vão nortear sua gestão. Entre as diretrizes, publicadas no Diário Oficial, destaque para a criação da Força Municipal de Segurança com o programa de Refundação da Guarda Municipal e a expansão da Rio - Para iniciar seu quarto mandato como prefeito do Rio anunciou, nesta quarta-feira (1º), 46 decretos que vão nortear sua gestão. Entre as diretrizes, publicadas no Diário Oficial, destaque para a criação da Força Municipal de Segurança com o programa de Refundação da Guarda Municipal e a expansão da Central de Inteligência, Vigilância e Tecnologia(CIVITAS) , criado em junho de 2024. Projeto usa câmeras do COR, da CET-Rio e, futuramente, de empresas de segurança para combater o crime.

O prefeito também criou o Grupo de Trabalho Intersetorial para a Candidatura das Cidades do Rio de Janeiro e Niterói aos Jogos Pan-Americanos e Parapan-Americanos de 2031 (GT-PAN 2031), com o objetivo de elaborar estudos, projetos e propostas destinados a atender às exigências do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e demais entidades esportivas.

Ao todo, os decretos estão divididos em seis grandes áreas: políticas voltadas para a segurança e civilidade; políticas públicas; gestão de alto desempenho; eficiência de gastos; desburocratização e ambiente de negócios. A maioria forma grupos de trabalho para colocar em prática novos projetos e ideias de políticas públicas.

Para cumprir as metas do governo e para otimizar os recursos públicos, o prefeito determinou a redução, em pelo menos 30%, dos gastos com cargos em comissão, funções gratificadas, funções e empregos de confiança, em relação ao custo total vigente de suas respectivas estruturas.

Confira os demais destaques

No transporte, destaque para a expansão do BRT, o programa BRT Metropolitano e a transição energética da mobilidade urbana. Na Saúde, dois novos Supercentros começam a ser planejados nas zonas Norte e Oeste. Além disso, um plano de ação para tratamento do Espectro Autista prevê oito centros de referências.

Grupos de trabalho para apresentar estudos para o fornecimento de Semaglutida na rede para o combate à obesidade e para o acompanhamento da municipalização de hospitais federais também foram criados.

Na Educação, a secretaria deverá apresentar um plano de ação para expansão de mais de 70% das matrículas em tempo integral. O decreto também prevê um grupo de trabalho para a ampliação de vagas nas creches e um plano de expansão da rede para alcançar 500 GETs, uma das principais promessas feita durante a campanha eleitoral em 2024.



Para obras e infraestrutura, destaque para o projeto de controle de enchentes em Acari, Jardim Maravilha e Realengo, o plano de urbanização da Rocinha, o acompanhamento de obras do PAC e das parcerias privadas e concessões de projetos estratégicos. Há novos parques previstos (Guadalupe, Taquara, Terra Prometida e a expansão de Realengo), a requalificação urbana da região do Sambódromo, o mercado municipal da Zona Portuária e a modernização da Feira de São Cristóvão.



Na área de desburocratização e ambiente de negócios, a novidade é a versão 2.0 do Licenciamento Integrado de Edificações e o Programa Licenciamento Zero de atividades econômicas. Na reorganização administrativa, um novo manual da marca, reestruturação das subprefeituras e nova organização básica do Poder Executivo.