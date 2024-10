Eduardo Paes comemorou a reeleição na residência oficial da Prefeitura do Rio, a Gávea Pequena - Renan Areias/Agência O Dia

Eduardo Paes comemorou a reeleição na residência oficial da Prefeitura do Rio, a Gávea PequenaRenan Areias/Agência O Dia

06/10/2024

Rio - Eduardo Paes (PSD), de 54 anos, venceu a disputa pela Prefeitura do Rio de Janeiro, neste domingo (6), e seguirá no comando da cidade pelos próximos quatro anos. Ele teve mais de 1,8 milhão de votos, o equivalente a 60,47% do total. O deputado estadual e ex-secretário da Casa Civil da capital Eduardo Cavaliere (PSD) será o vice-prefeito.

Será a quarta vez que Paes governará a capital, se tornando o prefeito com mais tempo no cargo. O atual prefeito acompanhou a apuração dos votos ao lado da mulher e a equipe de campanha na residência oficial da Prefeitura do Rio, a Gávea Pequena.

"Se vocês acharam que os meus três mandatos foram bons, vocês não imaginam o que eu vou fazer no quarto. Queria muito agradecer ao povo dessa cidade. Acho que essa eleição é aquilo que a gente deseja para o Brasil. A gente mostrou nessa eleição que da para juntar muita gente e construir uma coisa melhor para o país", disse o prefeito reeleito momentos depois da confirmação do resultado. Paes também agradeceu o apoio do presidente Lula durante a campanha. "Nós cariocas reconhecemos o carinho que você tem com essa cidade", disse.

Eduardo Paes administrou a cidade na condição de prefeito entre 2009 e 2017. Três anos após o fim do seu segundo mandato, Paes voltou a concorrer à prefeitura do Rio de Janeiro na Eleição 2020, onde venceu o então prefeito Marcelo Crivella no segundo turno, com 64.07% dos votos.



Nesses últimos 45 dias de campanha eleitoral, Paes destacou a Saúde, Educação, Transporte e Assistência Social como algumas de suas prioridades nos próximos anos. Na Saúde, o atual prefeito considera que o seu maior desafio será diminuir a fila do Sisreg. Na Educação, ele reforçou nos últimos dias o desejo de fazer com que 70% das crianças estudem no regime de tempo integral. No Transporte, Paes disse que pretender fazer uma 'revolução' nos ônibus regulares, urbanos, assim como fez no BRT.

Resultados



Com 100% das urnas apuradas, Paes somou 1.861.856 votos, ou 60,47% dos válidos. Alexandre Ramagem (PL), que aparecia em segundo lugar nas pesquisas de intenção de voto, obteve 948.631 votos (30,81%). Brancos (4,39%) e nulos (7,06%) somaram 398.109 votos.



Confira a lista completa:

Eduardo Paes (PSD) - 60,47% (1.861.856 votos)

Alexandre Ramagem (PL) - 30,81% (948.631 votos)

Tarcísio Motta (Psol) - 4,20% (129.344 votos)

Marcelo Queiroz (PP) - 2,44% (74.996 votos)

Rodrigo Amorim (União Brasil) - 1,11% (34.117 votos) Anulado Sub Judice

Carol Sponza (Novo) - 0,66% (20.351 votos)

Juliete Pantoja (UP) - 0,22% (6.828 votos)

Cyro Garcia (PSTU) - 0,08% (2.453 votos)

Henrique Simonard (PCO) - 0,02% (595 votos)

Quem é Eduardo Paes

Eduardo Paes se manteve na liderança, com folga, nas pesquisas de intenção de voto do início ao fim da campanha eleitoral. Ele possui um recall político de três mandatos à frente da segunda maior cidade do país, com 6.211.223 habitantes, e usou isso a ser favor ao fazer corpo a corpo com os eleitores.

O atual prefeito é formado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), com especialização em Políticas Públicas e Governo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). A carreira na política iniciou aos 23 anos, quando foi nomeado pelo então Prefeito do Rio, Cesar Maia, a subprefeito da Barra e Jacarepaguá. Em 1996, por seu trabalho, se elegeu como vereador mais votado do Brasil nas eleições daquele ano. Dois anos depois, conseguiu se eleger a deputado federal.

Em 2007, após o fim de seu segundo mandato consecutivo como deputado federal, Paes foi nomeado Secretário de Estado de Turismo, Esportes e Lazer, ajudando na organização dos Jogos Pan-Americanos realizados no Rio. Um ano depois, se elegeu pela primeira vez a prefeito do Rio, sendo reeleito na eleição seguinte.