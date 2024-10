Leniel Borel ao lado do filho Henry Borel - Arquivo pessoal

Publicado 07/10/2024 00:16

Rio - Leniel Borel, (PP), pai do menino Henry Borel, recebeu um total de 34.359 votos, neste domingo (6), se tornando o oitavo candidato a vereador do Rio com o maior número de votos. Eleito, ele também foi o mais votado de seu partido.

Engenheiro por formação, Leniel ficou conhecido depois da morte de seu filho de 4 anos. Henry foi assassinado pelo padrasto, o ex-vereador Jairo Souza Santos, o Jairinho, e pela mãe, Monique Medeiros. Desde então, Borel se dedicou à militância por direitos das crianças e adolescentes.

