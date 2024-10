Candidatos à Prefeitura do Rio no último debate realizado antes das Eleições Municipais (2024) - Pedro Texeira/Agência O Dia

Publicado 06/10/2024 22:18 | Atualizado 06/10/2024 23:12

Rio - Os candidatos a prefeito do Rio, derrotados por Eduardo Paes (PSD) , comentaram sobre a reeleição dele e agradeceram o apoio que receberam durante a campanha eleitoral. Marcelo Queiroz (PP), que ficou em quarto lugar, com 2,44% (74.996 votos), saudou Paes e se mostrou satisfeito com o desempenho da sua campanha.

"Quero saudar a reeleição do atual prefeito, mas também agradecer a todos os candidatos por uma disputa sem agressividade, baseada em propostas", disse. Com o fim da eleição, Queiroz informou que vai retornar à Brasília para continuar com o mandato de deputado federal. "Temos uma caminhada longa pela frente. Eu volto à Brasília e continuo o meu mandato como deputado federal. Chegamos aqui com pouco apoio e o voto útil nos prejudicou no final da campanha", analisou.

Rodrigo Amorim (União Brasil), que teve a sua candidatura indeferida pela Justiça Eleitoral a um dia da votação, disse que o prefeito reeleito ganhou, mas não levou. "O prefeito Eduardo Paes ganhou, mas não levou. A direita formou uma bancada forte, sólida, que vai impedir que a esquerda imponha suas pautas. Quero agradecer todos os votos em mim e no meu vice Fred Pacheco, foi uma campanha inesquecível, contra o sistema, sofrendo todos os ataques do Psol via Judiciário. Temos a convicção de que continuaremos a lutar pela retomada do Brasil", disse Amorim. Ele obteve 1,11% dos votos (34.117 votos). No entanto, a candidatura dele no Tribunal Superior Eleitoral aparece como "Anulado Sub Judice".

Carol Sponza (Novo), que obteve 0,66% (20.351 votos), foi breve em suas palavras após o resultado. "Quero agradecer o apoio e dizer a todos os cariocas que deram esse voto de coragem, que nós vamos continuar juntos na luta pela nossa cidade e pelo nosso país", garantiu.

Cyro Garcia (PSTU) não mencionou a vitória de Paes, apenas agradeceu o apoio dos diversos grupos que o acompanhou durante a campanha. "Agradecer às muitas companheiras e companheiros, trabalhadores, estudantes, desempregados, em sua ampla diversidade, mulheres, negras, pessoas LGBTs, indígenas, PCDs, que nos ouviram com atenção e respeito, ainda que, pelos mais diversos motivos, tenham resolvido votar em outras candidaturas. Queremos dizer a vocês que esperamos poder continuar esse rico diálogo sobre os destinos de nossa cidade, de nosso estado, do país e do mundo", disse. Cyro também agradeceu as entidades estudantis e sindicais. O candidato obteve 0,08% (2.453 votos).

Juliete Pantoja (UP) considerou um avanço para o seu partido disputar pela primeira vez a prefeitura do Rio. "A partir da campanha tivemos um crescimento expressivo de filiações ao partido. Mas infelizmente o resultado é reflexo das desiguais financeiras que marcaram essas eleições. Nos deparamos com muita compra de votos e acordos dos políticos corruptos com o poder paralelo, impedindo a entrada de outros candidatos em vários territórios da cidade", disse. Juliete obteve 0,22% (6.828 votos).

Henrique Simonard (PCO) ainda não se pronunciou sobre o resultado.



Resultados

Paes somou 1.861.856 votos, ou 60,47% dos válidos. Ele segue para o seu quarto mandato no cargo. Alexandre Ramagem (PL), que aparecia em segundo lugar nas pesquisas de intenção de voto, obteve 948.631 votos (30,81%). Brancos (4,39%) e nulos (7,06%) somaram 398.109 votos.

Eduardo Paes (PSD) - 60,47% (1.861.856 votos)

Alexandre Ramagem (PL) - 30,81% (948.631 votos)

Tarcísio Motta (Psol) - 4,20% (129.344 votos)

Marcelo Queiroz (PP) - 2,44% (74.996 votos)

Rodrigo Amorim (União Brasil) - 1,11% (34.117 votos) Anulado Sub Judice

Carol Sponza (Novo) - 0,66% (20.351 votos)

Juliete Pantoja (UP) - 0,22% (6.828 votos)

Cyro Garcia (PSTU) - 0,08% (2.453 votos)

Henrique Simonard (PCO) - 0,02% (595 votos)