A vereadora era só felicidade ao saber do resultado do pleitoFoto de rede social

Publicado 06/10/2024 22:04

A vereadora Aava Santiago (PSDB), de 34 anos, foi reeleita como a mulher mais bem votada na história de Goiânia. Com 10.481 votos, Aava, que é socióloga e evangélica, colocou seus joelhos no chão para agradecer a vitória. Nos últimos quatro anos, ela exerceu seu mandato enfrentando alguns problemas com opositores, atuou como presidente da Comissão de Educação, Ciência, Cultura e Tecnologia e da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Câmara Municipal de Goiânia. Além disso, lançou dois projetos de lei em prol dos imigrantes e refugiados nos últimos meses.

Em seu Instagram, Aava postou o seguinte agradecimento a seus eleitores: "Muito obrigada meus 10.481 AAVANGERS (como chama seus seguidores), nossas ideias e práticas venceram o dinheiro e poder deles. Nós chegamos para ficar e vamos colocar Goiânia a altura de nossa gente''.