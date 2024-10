Eduardo Paes foi reeleito prefeito no município do Rio de Janeiro - Renan Areias/ Agência O Dia

Publicado 06/10/2024 21:38

Rio - Reeleito a prefeito do Rio (PSD) venceu em todas as 49 zonas eleitorais da capital, nas votações realizadas neste domingo (6). Esta foi a segunda vez que ele realizou este feito no 1º turno. A primeira vez que isso aconteceu foi nas Eleições Municipais 2012, quando ele também foi eleito no 1º turno.

Em 2020, ele também venceu em todas as 49 zonas, mas o fato aconteceu no 2º turno das eleições. De acordo com os dados obtidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a maior votação de Paes ocorreu na 25ª zona, localizada em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio, onde ele obteve quase 72% dos votos. Em toda a cidade, Paes somou 1.861.856 votos, ou 60,47% dos válidos. Ele segue para o seu quarto mandato no cargo.

Alexandre Ramagem (PL), que aparecia em segundo lugar nas pesquisas de intenção de voto, obteve 948.631 votos (30,81%). Brancos (4,39%) e nulos (7,06%) somaram 398.109 votos.

Resultados

Eduardo Paes (PSD) - 60,47% (1.861.856 votos)

Alexandre Ramagem (PL) - 30,81% (948.631 votos)

Tarcísio Motta (Psol) - 4,20% (129.344 votos)

Marcelo Queiroz (PP) - 2,44% (74.996 votos)

Rodrigo Amorim (União Brasil) - 1,11% (34.117 votos) Anulado Sub Judice

Carol Sponza (Novo) - 0,66% (20.351 votos)

Juliete Pantoja (UP) - 0,22% (6.828 votos)

Cyro Garcia (PSTU) - 0,08% (2.453 votos)

Henrique Simonard (PCO) - 0,02% (595 votos)