Eduardo Paes comemorou a reeleição na residência oficial da Prefeitura do Rio, a Gávea PequenaRenan Areias/Agência O Dia

Publicado 06/10/2024 20:43

Rio - Reeleito prefeito da cidade do Rio, Eduardo Paes (PSD) comemorou o resultado ao lado da mulher e da equipe de campanha na residência oficial da Prefeitura do Rio, a Gávea Pequena, na noite deste domingo (6). No discurso, Paes fez questão de agradecer o apoio do presidente Lula e também dos evangélicos.



"Eu vi muita coisa acontecer nessa eleição, vi líderes evangélicos serem agredidos porque adotou a posição de defender sua cidade. Queria agradecer muito a todas as lideranças evangélicas nessa eleição. O povo evangélico não é gado. O eleitor evangélico usa BRT, vai à Clínica da Família, é gente que trabalha e que luta. Parem de interpretar que todos [evangélicos] são Bolsonaro", disse.

Paes também agradeceu o apoio que recebeu do pastor Silas Malafaia e da igreja Universal. O bispo Dom Orani Tempesta também foi mencionado durante o discurso de agradecimento.

Sobre Lula, Paes reforçou que o presidente foi um grande aliado em sua campanha. "O presidente Lula foi um grande parceiro, ele tem um carinho pelo Rio, um olhar com muita atenção para a nossa cidade. Obrigado presidente!", disse.



O prefeito também aproveitou o momento para mandar um recado para o governador Cláudio Castro. "O Rio precisa resolver sua questão com segurança. Governador Castro, a gente teve que fazer um embate porque o seu candidato trouxe as suas fraquezas, a sua incompetência para esse debate eleitoral. A gente não queria isso. A partir de hoje termina os conflitos e vamos trabalhar juntos", concluiu.

Com 100% das urnas apuradas, Paes somou 1.861.856 votos, ou 60,47% dos válidos . Alexandre Ramagem (PL), que aparecia em segundo lugar nas pesquisas de intenção de voto, obteve 948.631 votos (30,81%). Brancos (4,39%) e nulos (7,06%) somaram 398.109 votos.

Paes garante que vai cumprir mandato

Muito se especulou sobre uma possível saída de Paes do cargo de prefeito para disputar as eleições para governador do Rio. Durante a coletiva, o atual prefeito voltou a afirmar que essa possibilidade está descartada.

"Minha promessa está de pé. Vou ficar aqui na prefeitura, lutando pelo Rio de Janeiro, trabalhando todo dia, toda hora. Eu vou ficar os quatro anos aqui, defendendo a cidade, brigando pelo Rio. Eu acho que o nosso papel não é necessariamente ser candidato a governador, mas participar do processo eleitoral. O que está acontecendo com o estado é muito ruim. O estado tem que se ajeitar. O governador Cláudio Castro tem que entender que a gente faz oposição, mas não é inimigo dele. Ele é o governador do estado do Rio de Janeiro, eleito em primeiro turno. A gente está pronto para ajudá-lo nessa condução", garantiu.