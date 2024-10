Candidato à prefeitura, deputado federal Tarcísio Motta votou na Catedral Metodista - Roberta Sampaio / Agência O Dia

Rio - Tarcísio Motta (Psol), terceiro colocado na disputa para a Prefeitura do Rio nas eleições deste domingo (6), usou as suas redes sociais para agradecer o apoio de seus eleitores e dizer que seguirá lutando contra problemas sociais na cidade. O candidato recebeu 129.344 votos.

"Obrigado a todos e todas que apostaram na luta e na resistência. Seguiremos incansáveis lutando por uma cidade em que meio milhão de pessoas não passem fome, em que a guarda municipal não seja armada, em que o serviço público seja valorizado, em que os camelôs não sejam perseguidos. Continuaremos lutando por uma cidade que diga que com a milícia não tem jogo. Seguiremos firmes na luta contra as desigualdades. Tenham uma certeza: a bancada do Psol será ainda mais aguerrida e seguirá, dia após dia, lutando contra toda forma de exploração e de opressão. O Rio merece mais!", escreveu.

O deputado federal, de 49 anos, disputou pela primeira vez o cargo de prefeito nas eleições deste ano, mas já concorreu duas vezes ao governo do Estado, em 2014 e 2018. Nas duas ocasiões, o parlamentar ficou em quinto e terceiro lugar, respectivamente.

Tarcísio votou na manhã deste domingo na Catedral Metodista, em Laranjeiras, na Zona Sul. O candidato estava acompanhado da mulher, Gabriela Buscácio, do deputado federal Chico Alencar (Psol), do presidente do partido, Juan Leal, da vice Renata Souza (Psol) e da vereadora Mônica Cunha (Psol). No local, o deputado disse que tinha a expectativa de disputar o segundo turno.

Paes reeleito

prefeito Eduardo Paes (PSD), de 54 anos, foi reeleito, neste domingo (6) , e segue no comando da cidade pelos próximos quatro anos. Ele teve mais de 1,8 milhão de votos, o equivalente a 60,47% do total. O deputado estadual e ex-secretário da Casa Civil da capital Eduardo Cavaliere (PSD) será o vice-prefeito.

Será a quarta vez que Paes governará a capital, se tornando o prefeito com mais tempo no cargo. O atual prefeito acompanhou a apuração dos votos ao lado da mulher e a equipe de campanha na residência oficial da Prefeitura do Rio, a Gávea Pequena.

"Se vocês acharam que os meus três mandatos foram bons, vocês não imaginam o que eu vou fazer no quarto. Queria muito agradecer ao povo dessa cidade. Acho que essa eleição é aquilo que a gente deseja para o Brasil. A gente mostrou nessa eleição que da para juntar muita gente e construir uma coisa melhor para o país", disse o prefeito reeleito momentos depois da confirmação do resultado. Paes também agradeceu o apoio do presidente Lula durante a campanha. "Nós cariocas reconhecemos o carinho que você tem com essa cidade", disse.

Eduardo Paes administrou a cidade na condição de prefeito entre 2009 e 2017. Três anos após o fim do seu segundo mandato, Paes voltou a concorrer à prefeitura do Rio de Janeiro na Eleição 2020, onde venceu o então prefeito Marcelo Crivella no segundo turno, com 64.07% dos votos.

Resultados

Com 100% das urnas apuradas, Paes somou 1.861.856 votos, ou 60,47% dos válidos. Alexandre Ramagem (PL), que aparecia em segundo lugar nas pesquisas de intenção de voto, obteve 948.631 votos (30,81%). Brancos (4,39%) e nulos (7,06%) somaram 398.109 votos. Confira a lista completa:

- Eduardo Paes (PSD) - 60,47% (1.861.856 votos)

- Alexandre Ramagem (PL) - 30,81% (948.631 votos)

- Tarcísio Motta (Psol) - 4,20% (129.344 votos)

- Marcelo Queiroz (PP) - 2,44% (74.996 votos)

- Rodrigo Amorim (União Brasil) - 1,11% (34.117 votos) Anulado Sub Judice

- Carol Sponza (Novo) - 0,66% (20.351 votos)

- Juliete Pantoja (UP) - 0,22% (6.828 votos)

- Cyro Garcia (PSTU) - 0,08% (2.453 votos)

- Henrique Simonard (PCO) - 0,02% (595 votos)