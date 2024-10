Tarcísio Motta ao lado da deputada estadual Renata Souza, ambos do PSOL - Roberta Sampaio / Agência O Dia

Publicado 06/10/2024 11:41 | Atualizado 06/10/2024 11:43

Rio - O candidato a prefeitura do Rio pelo Psol, Tarcísio Motta, chegou por volta de 11h deste domingo (6), na Catedral Metodista, em Laranjeiras, Zona Sul, para realizar seu voto. Ele estava acompanhado da esposa, Gabriela Buscácio, do deputado federal Chico Alencar (Psol), do presidente do partido, Juan Leal, da vice Renata Souza (Psol) e da vereadora Mônica Cunha (Psol).

Segundo o candidato, as expectativas são grandes para disputar o segundo turno. "A campanha cresceu nos últimos dias mesmo que a gente tenha vivido no Rio uma campanha muito fria, com muito pouco debate. Essa campanha fria é ruim pra democracia e pra cidade do Rio, que tinha várias opções pra escolher. Mas a minha expectativa é muito grande porque a gente sabe que apresentamos uma proposta de esquerda para a cidade e a gente sabe que a saída é pela esquerda. Eu sei que o eleitor carioca vai reconhecer isso agora na hora da urna", ressaltou o Tarcísio.

O deputado federal, de 49 anos, está em sua primeira disputa à prefeitura do Rio, mas já concorreu duas vezes ao governo do Estado, em 2014 e 2018. Nas duas ocasiões, o parlamentar ficou em quinto e terceiro lugar, respectivamente. Tarcísio Motta (PSOL) é um dos nove candidatos na disputa.

O político está em seu primeiro mandato na Câmara Federal, sendo eleito em 2022 com 159,9 mil votos. Antes, foi vereador na capital fluminense por duas vezes.

Tarcísio Motta destacou a importância da bancada do Psol na Câmara Municipal, ressaltando o papel fundamental que o partido tem desempenhado. Segundo ele, há uma expectativa de aumentar o número de vereadores nesta eleição. “Há quatro anos, nós fizemos a maior bancada, com sete vereadores. Agora, esperamos ampliar a bancada. Nossa campanha foi muito bonita, forte e potente acompanhando a minha campanha para prefeito, foi muito partidária e a gente espera que isso dê resultado. A militância chegou junto nas nossa campanhas, tanto para prefeito quanto para vereadores”, disse.



A candidata a vice, Renata Souza, também comentou sobre a campanha, destacando o compromisso do Psol com as lutas sociais. Segundo ela, o partido priorizou a defesa dos direitos da população mais vulnerável. “Eu acho que a campanha tem se demonstrado uma campanha muito comprometida com as lutas sociais, com a luta do povo pobre, negro, da favela e da periferia. Acho que o Psol deixou esse recado e deixa também um legado de que a saída é sempre pela esquerda”, explicou.



Tarcísio informou que vai acompanhar a apuração dos votos em casa, ao lado de familiares e amigos mais próximos. Após a conclusão da contagem, ele seguirá para um encontro com eleitores na Morais e Vale, tradicional ponto de reunião na Lapa, Centro do Rio.



A pesquisa do Datafolha, divulgada neste sábado (5), mostra que Eduardo Paes (PSD) se isolou na liderança, com 61% das intenções de voto na disputa pela Prefeitura do Rio. Em segundo lugar está Alexandre Ramagem (PL), com 24%, e Tarcísio Motta (Psol) com 7%. Segundo o Instituto, diante deste cenário é possível afirmar que a eleição será decidida no 1º turno.



A pesquisa do Instituto de Pesquisas Datafolha foi contratada pelo jornal Folha de S. Paulo e pela Globo, e tem o número de identificação RJ-04865/2024. O levantamento foi feito por meio de aplicação de questionário estruturado e abordagem pessoal em pontos de circulação entre os dias 4 e 5 de outubro. Foram entrevistadas 1.809 pessoas, em amostragem que representa o conjunto do eleitorado carioca. O nível de confiança é de 95%.