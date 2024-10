Cláudio Castro vota nas eleições municipais 2024 em escola na Barra da Tijuca - Gabriel Salotti/Agência O DIA

Publicado 06/10/2024 09:01 | Atualizado 06/10/2024 11:28

Rio - O governador Cláudio Castro (PL) votou na Escola Municipal Golda Meir, Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, na manhã deste domingo (6), minutos após a abertura das urnas . Ele ressaltou a importância dos cidadãos cumprirem o seu dever cívico de ir votar e questionou a quantidade de pesquisas eleitorais, que apontam resultados diferentes.

"Estou cada dia mais cético com essa questão de pesquisa eleitoral. Acho que elas têm manipulado a vontade do cidadão, sobretudo as pesquisas induzidas. Tem que rever isso para o futuro. Eu vi muitas pesquisas sendo retiradas do ar. Isso pode ser um perigo para a democracia quando se deixa de votar em quem acredita por uma questão pragmática", opinou.

Castro disse que pensa que até na evolução da democracia, tem que se repensar, ainda mais nessa eleição. "Em que tivemos um show de pesquisas, cada uma apontando [um resultado] completamente diferente, uma da outra. É algo que, como sociedade, a gente vai ter que amadurecer daqui para frente.”, complementou.



“É importantíssimo que você cumpra o seu dever cívico. Eu, como advogado, aprendi na primeira aula que o poder emana do povo e é para o povo que tem que ser exercido. Então, que o povo tenha essa consciência, que o seu voto faz diferença.”, disse.



O governador, que estava sozinho, afirmou que irá acompanhar a votação em casa com a sua mulher, a primeira-dama Analine Castro, e os filhos.

“Daqui eu vou na missa, coisa que eu faço todo domingo, e passar o dia com a minha família”, afirmou.

Forças Policiais nas ruas

Para manter ordem e segurança nessas eleições municipais, Castro afirmou que todas as forças policiais estão nas ruas.

"Passei a semana toda conversando com o presidente do TRE para que a gente pudesse garantir eleições limpas, ordeiras, tranquilas. Que as pessoas tenham condição de sair de casa, fazer o seu voto, cumprir a sua obrigação cívica e voltar para casa. Espero que seja um dia de muita tranquilidade e que no final das contas, a vontade popular seja aferida nas urnas”, concluiu.

O plano especial de segurança para as eleições municipais conta, ao todo, com 25.567 profissionais de segurança, incluindo policiais civis e militares, bombeiros e agentes do programa Segurança Presente. A Polícia Militar atua com 22.667 policiais em ação e 505 viaturas, além de três aeronaves e drones para monitoramento aéreo.

As polícias do Rio participaram de reuniões estratégicas com o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) e com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em Brasília, para garantir a tranquilidade dos moradores durante as votações e a segurança das urnas.

'Os gestores têm a obrigação de trabalhar juntos'

Castro, que disse ter focado mais em eleições do interior que a da capital, declarou que a comunicação do governo do Estado não será alterada com os novos prefeitos eleitos.

“A gente tem tido uma relação muito tranquila com os prefeitos, independente de partido, da questão política. É o que eu sempre falo: o papel de situação e oposição é do parlamento. Os gestores têm a obrigação de trabalhar juntos. Ninguém precisa ser amigo, frequentar a casa um do outro, mas o trabalho democrático fala que a gente tem que trabalhar junto”, afirmou.

“Eu tenho trabalhado assim com o Fabiano Horta, prefeito [de Maricá] do PT, Axel Grael, prefeito [de Niterói] do PDT. Com quem ganhar a eleição, a gente vai trabalhar, porque é assim que eu faço com o Governo Federal. Acredito que essa será a relação com os prefeitos, daqui para com eles. Espero que da mesma forma deles para com o governo do Estado, também seja essa relação republicana e amistosa.”. concluiu.