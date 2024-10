Eduardo Paes encerra a campanha do primeiro turno com caminhada na Zona Oeste - Divulgação

Publicado 05/10/2024 17:06 | Atualizado 05/10/2024 17:23

Rio - No último dia de campanha do 1º turno das Eleições 2024, os candidatos a prefeito do Rio fizeram uma retrospectiva sobre as últimas semanas e reforçaram suas promessas para a cidade. Neste domingo (6), os cariocas vão escolher o próximo prefeito e vereador da cidade. Confira como foi o dia dos 'prefeitáveis':

Eduardo Paes (PSD), que lidera as pesquisas de intenção de voto, se mostrou confiante. "Amanhã é o dia para continuarmos firmes na transformação que estamos fazendo na cidade. Estamos falando da criação dos GETs, o BRT recuperado, além dos serviços da Prefeitura, como o Bairro Maravilha, que voltaram a funcionar", disse em caminhada na comunidade Dois Irmãos, em Curicica, na Zona Oeste, neste sábado (5).

O atual gestor da cidade também agradeceu os cariocas que o receberam em dia de campanha. "Estou muito feliz e queria agradecer a todos os cariocas que me receberam com muito carinho nesses dias de campanha. Tenho a honra de ser prefeito dessa cidade por três vezes. E quero pedir aos cariocas que confiem, saibam que aqui tem uma pessoa que trabalha e se dedica muito, que tem amor por essa cidade, que acredita no potencial do Rio e que vai continuar trabalhando todos os dias para fazer dessa cidade um lugar melhor, especialmente para quem mais precisa", disse.

No último dia de campanha, Alexandre Ramagem (PL) percorreu bairros das zonas Norte e Oeste do Rio com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Em segundo lugar nas pesquisas, o candidato da família Bolsonaro se mostrou confiante com a possibilidade de disputar o 2º turno. Na caminhada, Ramagem também contou com a presença do senador Flávio Bolsonaro (PL) e do vereador Carlos Bolsonaro (PL), além de outras lideranças políticas.



"Fui o candidato que mais andou pelo Rio, estive em todas as regiões, e pude conversar com o eleitor de todas as classes e ouvir as demandas da população. Foi uma ótima campanha, muito produtiva, onde colocamos as nossas propostas. Como isso, conseguimos crescer ponto a ponto nas pesquisas e estamos chegando fortes para o segundo turno", disse.



Ramagem ressaltou que sua vitória significará o início de um novo modelo gestão para o Rio, segundo ele, com mais transparência e atendimento às necessidades do cidadão carioca.



Tarcísio Motta (Psol) fez campanha no Centro do Rio, na manhã deste sábado (5). Ele classificou sua campanha eleitoral como uma campanha de engajamento, esperança e coragem. "Estou esperançoso pelo resultado. Nas últimas vezes que fui candidato a governador, o resultado foi quase três vezes maior do que as pesquisas davam. Essa eleição foi marcada por uma eleição fria, em que as pessoas vão decidir na última hora, por isso estou percorrendo a cidade toda. Muita gente que viu o debate está dizendo que está mudando o voto. Espero que o Rio escolha o melhor para a cidade", disse. O candidato do Psol aparece nas pesquisas de intenção de voto em terceiro lugar.

Carol Sponza (Novo) percorreu diversos bairros do Rio de Janeiro e comentou sobre a performance em sua campanha. "Entregamos uma campanha limpa e propositiva, que sei que vai dar muito orgulho para os meus filhos. Nossa expectativa para amanhã é a melhor possível. Eu passei a minha campanha toda em quarto lugar nas pesquisas, resultado de um trabalho duro que fizemos. Nós precisamos voltar a acreditar em uma política que pode, sim, ser limpa e honesta. A gente precisa voltar a ter orgulho da nossa cidade. Vote 30!", disse Sponza.

No último de campanha, a candidata Juliete Pantoja (UP) teve as redes sociais suspensas a mando da Justiça Eleitoral. "Entendemos esta decisão como resultado de uma perseguição política e censura contra nossa candidatura que vem denunciando a falta de democracia e igualdade de condições nesse processo eleitoral. Repudiamos essa decisão antidemocrática que reforça a falta de igualdade de condições e mostra a censura e perseguição política contra nossa candidatura. Informamos que iremos recorrer e denunciar em todos os espaços esse ataque", disse Juliete.