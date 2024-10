Paes se mantém isolado na liderança pela prefeitura do Rio, seguido de Alexandre Ramagem - Arquivo/ Pedro Teixeira/Agência O Dia

Paes se mantém isolado na liderança pela prefeitura do Rio, seguido de Alexandre RamagemArquivo/ Pedro Teixeira/Agência O Dia

Publicado 04/10/2024 17:28 | Atualizado 04/10/2024 17:58

Rio - A pesquisa do Instituto Real Time Big Data, divulgada nesta sexta-feira (4), mostra Eduardo Paes (PSD) na liderança, com 54% das intenções de voto na disputa pela Prefeitura do Rio. Na sequência aparece Alexandre Ramagem (PL), com 28%, e Tarcísio Motta (Psol), com 8%.



O instituto ouviu 1.000 pessoas, entre os dias 2 e 3 de outubro. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa tem nível de confiança de 95% e foi protocolada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o registro RJ-03713/2024.

Na pesquisa realizada entre os dias 21 e 23 de setembro, Paes estava com 57%, Ramagem 22% e Tarcísio 6%.

Confira o cenário estimulado, quando o eleitor é apresentado a uma lista com os nomes dos candidatos:

Eduardo Paes (PSD): 54%

Alexandre Ramagem (PL): 28%

Tarcísio Motta (PSOL): 8%

Marcelo Queiroz (PP): 1%

Rodrigo Amorim (União Brasil): 1%

Carol Sponza (Novo): 1%

Cyro Garcia (PSTU): 0%

Juliete Pantoja (UP): 0%

Henrique Simonard (PCO): 0%

Em branco/nulo: 5%

Não sabem: 3%

No cenário espontâneo, quando o eleitor diz em quem pretende votar sem ser apresentado a uma lista de nomes, Eduardo Paes segue na liderança, com 43% das intenções de voto, seguido por Ramagem, com 19%.