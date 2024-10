Eduardo Paes é candidato à reeleição pelo PSD - Divulgação

Eduardo Paes é candidato à reeleição pelo PSDDivulgação

Publicado 03/10/2024 17:07

Rio - A pesquisa do Datafolha, divulgada nesta quinta-feira (3), mostra que Eduardo Paes (PSD) segue na liderança, com 54% das intenções de voto na disputa pela Prefeitura do Rio. Em segundo lugar está Alexandre Ramagem (PL), com 22%. Tarcísio Motta (PSOL) tem 4% das intenções de votos.



A pesquisa do Instituto de Pesquisas Datafolha foi contratada pelo jornal Folha de S. Paulo e pela Globo, e tem o número de identificação RJ-00823/2024. O levantamento foi feito por meio de aplicação de questionário estruturado e abordagem pessoal em pontos de circulação entre os dias 1 e 3 de outubro. Foram entrevistadas 1106 pessoas, em amostragem que representa o conjunto do eleitorado carioca.

A margem de erro máxima prevista é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%.

Confira a lista com os nove candidatos que disputam o cargo:

Eduardo Paes (PSD): 54%

Alexandre Ramagem (PL): 22%

Tarcísio Motta (PSOL): 4%

Marcelo Queiroz (PP): 2%

Rodrigo Amorim (União Brasil): 1%

Cyro Garcia (PSTU): 1%

Juliete Panjota (UP): 1%

Carol Sponza (Novo): 0%

Henrique Simonard (PCO): 0%

Em branco/nulo/nenhum: 10%

Não sabem: 4%

Comparação com última pesquisa Datafolha



Na pesquisa Datafolha divulgada no dia 19 de setembro , há duas semanas, o prefeito Eduardo Paes tinha 59% de intenções de votos. Alexandre Ramagem (PL), por sua vez, aparecia com 17%. Em seguida, apareciam Tarcísio Motta (PSOL) com 7%; Marcelo Queiroz (PP), com 2%; Rodrigo Amorim (União Brasil), Juliete Pantoja (UP), Carol Sponza (Novo) e Cyro Garcia (PSTU), com 1% cada. Henrique Simonard (PCO) foi citado, mas não alcançou 1%.