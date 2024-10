Eduardo Paes visita clínica da família na Rocinha, na Zona Sul do Rio, nesta quarta-feira (2) - Divulgação

Eduardo Paes visita clínica da família na Rocinha, na Zona Sul do Rio, nesta quarta-feira (2)Divulgação

Publicado 02/10/2024 19:07 | Atualizado 02/10/2024 19:07

Rio - Faltando apenas quatro dias para as Eleições Municipais 2024, os candidatos a prefeito do Rio conversaram com eleitores sobre suas propostas para a capital. Nesta quarta-feira (2), Eduardo Paes (PSD), que lidera as pesquisas de intenção de voto na capital, visitou uma clínica da Família na Rocinha. Já Alexandre Ramagem (PL), que aparece em segundo lugar, não teve agenda. Veja como foi o dia dos candidatos.

fotogaleria

Em busca da reeleição, Paes esteve na Clínica da Família Maria do Socorro Silva e Souza, na favela da Rocinha, na Zona Sul, que está em fase final de reforma. No encontro com moradores, o candidato se comprometeu a fazer mais seis unidades para que o município chegue a 100% de cobertura de atenção primária.



"Olhando para frente, entendemos que ainda faltam seis clínicas da família na cidade. Já mapeamos dois locais em Jacarepaguá, na Taquara e Freguesia, teremos uma em Anchieta e outra no Recreio. E já temos um prédio no Vidigal. Isso para chegarmos a 100% de quem de fato não tem acesso a nenhum tipo de serviço de saúde. Como apoio às clínicas da família, vamos criar mais dois Super Centros Carioca de Saúde, um na Zona Norte e outro na Zona Oeste. Além de fazer oito novos centros de referência para pessoas com transtorno do espectro autista. A Saúde vai continuar sendo prioridade", afirmou Paes ao projetar as ações da Saúde em um novo mandato.

Tarcísio Motta (Psol) fez uma caminhada no Mercadão de Madureira, na Zona Norte do Rio, com as vereadoras Monica Cunha e Monica Benicio para apresentar propostas para a Guarda Municipal. No período da tarde, ele participou de uma debate entre candidatos na Unirio.

Quem também esteve em Madureira foi Carol Sponza (Novo). Durante o trajeto, ela conversou com comerciantes e moradores, apresentando suas propostas para a região. Acompanhada por candidatos a vereador do partido e apoiadores, Sponza falou sobre o abandono da Zona Norte. "Eduardo Paes segue investindo milhões em parques na Zona Norte, enquanto a população não tem o mínimo em saúde, educação e segurança. Nós vamos alcançar 100% de cobertura de atenção primária à saúde, que hoje não chega a 70%, aumentar as vagas nas creches e investir na segurança", afirmou. No final da tarde, a candidata participou de um debate na Unirio.

Marcelo Queiroz (PP) conversou hoje com os eleitores sobre as suas propostas para o Carnaval. Se eleito, ele prometeu investir em obras de infraestrutura para melhorar o acesso das escolas de samba no Sambódromo. A ideia é realizar, em parceria com as associações de engenharia e de arquitetura, um projeto para suspender ou transformar o viaduto 31 de março em um mergulhão.



O candidato também planeja fomentar toda a estrutura do carnaval carioca com ações como a elaboração de um calendário de eventos durante todo o ano, garantindo movimentação econômica para a cidade e as agremiações.



"Um dos grandes pontos que podemos intensificar é a atuação da Guarda Municipal e de equipes do Segurança Presente no Carnaval. Vamos apoiar de verdade o estado no plano de segurança para reduzir os pequenos delitos, como roubo de celular" concluiu.

Juliete Pantoja iniciou o dia com panfletagem na frente da Unirio, em seguida, foi ao campus da Praia Vermelha da UFRJ, para conversar com eleitores. Ela também participou do debate promovido pela UniRio.