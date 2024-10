Rodrigo Amorim ainda pode ter candidatura indeferida pelo TRE-RJ - Divulgação/Veja

Rodrigo Amorim ainda pode ter candidatura indeferida pelo TRE-RJDivulgação/Veja

Publicado 01/10/2024 20:05 | Atualizado 01/10/2024 21:49

Rio - O Tribunal Regional Eleitoral do Rio (TRE-RJ) formou maioria, nesta terça-feira (1º), para barrar novamente o pedido de registro de candidatura de Rodrigo Amorim (União Brasil) à prefeitura da capital fluminense. No entanto, quando o julgamento contabilizava seis votos a favor do indeferimento, o desembargador Fernando Cabral Filho pediu vista do processo.



O julgamento, então, será retomado na próxima quinta-feira (3), três dias antes das Eleições Municipais 2024. Na continuidade, os magistrados podem rever os próprios votos.

Em setembro, o TRE-RJ já havia indeferido o registro de candidatura do parlamentar. No entanto, a sentença foi revista em primeira instância pela juíza Maria Paula Gouvêa Galhardo, da 125ª Zona Eleitoral, a mesma magistrada que decidiu na véspera pelo indeferimento da candidatura.

A Corte do TRE-RJ avaliou, na sessão desta terça-feira, um pedido de impugnação de candidatura solicitado pela coligação 'O Rio Merece Mais', ao qual o Psol faz parte. Foi mencionado no pedido à Justiça Eleitoral a condenação do deputado estadual por violência política de gênero contra a vereadora Benny Briolly (Psol). Em março deste ano, o TRE-RJ condenou Amorim por ter ofendido a vereadora de Niterói em um discurso durante uma sessão na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), em maio de 2022.

Na ocasião, ele foi denunciado pela Procuradoria Regional Eleitoral pela "prática do crime de violência política de gênero contra a mulher", após se referir a Benny como "boi zebu" e "aberração da natureza" por ela ser uma mulher trans.

A assessoria de Rodrigo Amorim disse por meio de nota que sua candidatura será mantida e seus advogados entrarão com recurso ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com efeito suspensivo. "O nome já está na urna e a presença no debate na noite de quinta-feira (03/10) está garantida", afirmou.