Eduardo Paes visitou o Terminal de Integração de Deodoro, nesta terça-feira (1º) - Divulgação

Publicado 01/10/2024 19:42

Rio - Há cinco dias das Eleições Municipais 2024, os candidatos à prefeitura do Rio foram às ruas para apresentar suas propostas aos cariocas. Eduardo Paes (PSD) falou em expandir o sistema BRT e Alexandre Ramagem (PL) prometeu a revitalização da Avenida Brasil. Veja o que os 'prefeitáveis' fizeram nesta terça-feira (1º).

Paes, candidato à reeleição ao cargo de prefeito do Rio, visitou o Terminal de Integração de Deodoro e reafirmou seu compromisso de aumentar as linhas do projeto Conexão BRT. Ele destacou seu desejo de trabalhar com os gestores de cidades da Baixada Fluminense para que os ônibus oriundos dessa região façam integração com o modal de transporte carioca nos terminais Margaridas e Missões.



"A gente quer ampliar cada vez mais esses serviços que conectam áreas da cidade com o BRT. Outro passo importante será expandir esse serviço para a Região Metropolitana. Já temos dois terminais quase prontos, o terminal Margaridas e o terminal Missões, que vão permitir no futuro a conexão dos ônibus que vêm da Baixada com o BRT. Isso vai melhorar a velocidade do trânsito, inclusive na Avenida Brasil. Pretendo dialogar com os prefeitos eleitos da região metropolitana pra que a gente possa integrar todos esses serviços", disse Paes.



O Conexão BRT consiste em linhas de ônibus comuns, operadas pela MOBI-Rio, com veículos do tipo Padrón, que fazem a ligação entre os bairros do município e os grandes terminais do modal.

Em Bonsucesso, Ramagem, candidato do PL, garantiu que vai estabelecer um amplo programa de segurança na principal via expressa da cidade, a Avenida Brasil. Ele falou em revitalizar economicamente a vida, atraindo a indústria e o comércio. Em encontro com eleitores e apoiadores, o candidato afirmou que o pontapé inicial dessa transformação se dará a partir de um amplo reforço da segurança na região.



"Queremos que a Avenida Brasil continue sendo a principal via de abastecimento da cidade. Com uma política que inclua aumento de segurança e ordenamento urbano, toda essa região vai voltar a ter uma economia pujante, com retorno do comércio e da indústria", disse.



O candidato do PL prometeu investir em uma grande integração das forças de segurança, coordenando ações das Guarda Municipal e da Polícia Militar. "A Avenida Brasil concentra um percentual enorme de roubos de carga e isso acontece dentro da cidade do Rio de Janeiro. Instalaremos câmeras de segurança em toda a cidade capazes de fazer reconhecimento facial, identificar condutas ilícitas, placas de carros e fuzis", afirmou.

Tarcísio Motta (Psol) promoveu uma caminhada na Tijuca, na Zona Norte do Rio, para apresentar propostas para os servidores públicos. Ele prometeu fazer um plano de carreira para esses funcionários. Em seguida, caminhou ao lado de eleitores na Rio Branco. O candidato também promove um comício "A saída é pela esquerda" na Cinelândia, no Centro do Rio.

Marcelo Queiroz (PP) apresentou planos para gestão ambiental do Rio na Praia do Leme, na Zona Sul do Rio. O candidato participou do movimento Revolução das Bitucas, mutirão que atingiu marca de 1 milhão de pontas de cigarro recolhidas das areias



"Precisamos adequar o Rio aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e à agenda 2030 da ONU. É fundamental que movimentos como esse, que engajem as pessoas nas ações de preservação ambiental. Somos todos responsáveis por criar um mundo melhor, com um ambiente melhor para as futuras gerações. É hora de renovar e de ter uma gestão que tenha vontade e independência para mudar e avançar", avaliou o candidato.



Carol Sponza (Novo) realizou uma caminhada em Botafogo, na Zona Sul do Rio. Durante o percurso, a candidata reforçou que a transparência e o combate à corrupção são prioridades caso seja eleita e propôs enxugar a máquina reduzindo o número de secretarias.



"Estamos na reta final para enxugar as 34 secretarias que o atual prefeito tem. Chega de cabides de emprego na Prefeitura do Rio para atender aos 'conchavos políticos'. O carioca não aguenta mais trabalhar tantos dias por ano só para pagar imposto e sustentar esse cabide de empregos. Vamos enxugar esse estado pesado para que saúde, educação e segurança cheguem à ponta. A gente valoriza o dinheiro do pagador de impostos. Vamos mudar a realidade do carioca", disse Carol.



No início da noite, a candidata participou de um evento na Associação de Moradores e Amigos (AMA) de São Conrado, também na Zona Sul.

Juliete Pantoja (UP) panfletou no Edifício Edisen - Petrobras. Em seguida, promoveu panfletagem na Carioca e na Saens Pena. Rodrigo Amorim (União Brasil) não teve agenda de campanha nesta terça-feira (1º).