Eduardo Paes prometeu avançar em plano de cargos e saláriosDivulgação/ Beth Santos

Publicado 30/09/2024 17:38 | Atualizado 30/09/2024 17:51

Rio - Na reta final da campanha, os candidatos foram às ruas nesta segunda-feira (30) disputar o voto dos cariocas . De olho na reeleição, Eduardo Paes (PSD) acenou para o funcionalismo público, enquanto Alexandre Ramagem (PL), segundo colocado nas pesquisas, defendeu políticas de segurança pública na Grande Tijuca, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

Paes visitou o Clube do Servidor, na Cidade Nova, e lembrou dos benefícios concedidos ao funcionalismo público nos últimos três anos e meio. Ele também prometeu avançar na valorização dos funcionários públicos com a elaboração de um plano de cargos e salários para várias categorias, como na Saúde, Guarda Municipal, arquitetos e profissionais de nível elementar.



"Sem os competentes servidores da Prefeitura do Rio não conseguiríamos tocar a administração da cidade. Quero garantir algumas coisas que já fazemos neste mandato, como o reajuste anual dos servidores e o Acordo de Resultados, que permite ao servidor ganhar um 14º e até um 15º salário, pagamento no segundo dia útil, além da primeira parcela do 13º em julho", afirmou Paes.



O candidato admitiu que não conseguiu realizar alguns objetivos por causa do rombo que, segundo ele, foi encontrado nos cofres da prefeitura em 2021. Por isso, assegurou que em um eventual próximo mandato, com a saúde financeira recuperada, será possível valorizar ainda mais o servidor.



"Quero que algumas carreiras que não conseguimos atender, pela dificuldade em que encontramos a prefeitura, tenham um plano de cargos e salários. Me refiro especialmente ao pessoal da Saúde, pessoal de nível elementar, guardas municipais, arquitetos e engenheiros. E quero garantir que vamos reajustar o tíquete refeição do servidor ", frisou Paes.



Em agenda na Praça Saens Pena, na Tijuca, Alexandre Ramagem se comprometeu a transformar o Rio em uma Cidade Inteligente, além de cuidar da conservação e zeladoria da região.

"A Tijuca será um dos grandes bairros modelo de transformação da nossa gestão no Rio de Janeiro", afirmou Ramagem. Durante caminhada, o candidato do PL se comprometeu a promover ações integradas entre as forças de segurança, trazendo também o conceito de Cidade Inteligente.

"A Tijuca é um bairro tradicional, residencial e comercial, que está abandonado e com crescimento da violência. Quase 10% da população estão saindo por causa desse descaso. Cada vez mais roubos e furtos aqui na região, e não apenas de pessoas, mas de cabos e redes. Faremos uma grande integração de segurança pública, com a Guarda Municipal atuando em parceria com a Polícia Militar. Vamos coordenar esse trabalho e, não apenas isso, promoveremos zeladoria, conservação, cuidaremos das ruas que estão esburacadas e não iluminadas. Colocaremos em prática o conceito de Cidade Inteligente com câmeras de segurança e monitoramento", pontuou Ramagem.

Outros candidatos



Tarcísio Motta (Psol) participou de entrevista na Rádio Faixa Livre e de sabatina na Associação Comercial do Rio de Janeiro durante a manhã. À tarde, realizou caminhada na Ilha do Governador com candidatas a vereadoras correligionárias, apresentando propostas para a Educação. À noite, o candidato faz campanha no Samba do Trabalhador, no clube Renascença, no Andaraí.

Carol Sponza (Novo) caminhou pela Praça Saens Peña, também na Tijuca, pela manhã. Ao lado de candidatos do partido na eleição para vereador e apoiadores, ela cumprimentou eleitores, e ouviu as demandas da região, a maioria sobre segurança pública: "Vamos investir pesado na segurança, porque essa é a maior dor do carioca, que não aguenta mais viver em uma cidade com números de guerra civil".

Marcelo Queiroz (PP) caminhou pela manhã com apoiadores e fez panfletagem em bairros da Zona Sul, como Largo do Machado, Catete e Glória. O candidato se reuniu com equipes e associações atléticas e apresentou plano de desenvolvimento para o Esporte, em especial as atléticas colegiais e universitárias.

Juliete Pantoja (UP) realizou panfletagem em diversos pontos da cidade. A candidata começou o dia em Rocha Miranda, depois seguiu para Santa Cruz e encerrou perto do BRT de Mato Alto.

Os demais candidatos não divulgaram suas agendas.