Eduardo Paes visitou, nesta sexta-feira (27), o Monte de Orações em Irajá, na Zona Norte do Rio - Divulgação

Publicado 27/09/2024 18:48

Rio - Candidato à reeleição a prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD) visitou, nesta sexta-feira (27), o Monte de Orações Escada de Jacó, em Irajá, na Zona Norte, que está em fase final de obras. Em conversa com eleitores, Paes prometeu fazer a infraestrutura de, pelo menos, outros dez Montes de Orações existentes em um próximo mandato.

"Esses são locais muito utilizados pela população e, aqui, acho que é o mais usado na cidade. É o terceiro que entregamos, o primeiro foi na Ilha do Governador e depois urbanizamos um monte em Campo Grande. A nossa ideia é continuar fazendo urbanizações desses Montes de Orações no próximo governo. O que buscamos é dar mais acessibilidade, dar condições para que as pessoas professem a sua fé, falem com seu Deus com tranquilidade", afirmou Paes. "Esses são locais muito utilizados pela população e, aqui, acho que é o mais usado na cidade. É o terceiro que entregamos, o primeiro foi na Ilha do Governador e depois urbanizamos um monte em Campo Grande. A nossa ideia é continuar fazendo urbanizações desses Montes de Orações no próximo governo. O que buscamos é dar mais acessibilidade, dar condições para que as pessoas professem a sua fé, falem com seu Deus com tranquilidade", afirmou Paes.

O candidato do PL, Alexandre Ramagem, se reuniu na Penha, Zona Norte do Rio, com representantes do Sindicato das Empresas do Transporte Rodoviário de Carga e Logística do Rio (Sindicarga). Durante o encontro, Ramagem ouviu demandas da categoria e debateu propostas para o setor. O candidato prometeu que se for eleito vai replanejar o uso da Avenida Brasil, reforçar a segurança das grandes vias de acesso ao Rio com câmeras inteligentes e trabalhar para que o Porto do Rio de Janeiro volte a ter protagonismo no cenário econômico.



"A conversa com o sindicato foi no sentido de aumentar a segurança e melhorar a mobilidade nas vias expressas. A atual prefeitura provocou um verdadeiro caos na Avenida Brasil. É preciso tê-la como a grande via de abastecimento e escoamento de mercadorias do país. Nós vamos valorizar o Porto do Rio. A gestão atual não apresenta benefícios para o desenvolvimento dessa atividade. Estamos perdendo negócios e atividades relacionadas ao porto, navios e cargueiros estão indo para outros portos onde encontram um ambiente mais amigável", disse.



O encontro também contou com a participação do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), além de deputados estaduais, federais e vereadores do Rio. Ramagem citou a violência como um dos fatores responsáveis pelo esvaziamento comercial.

Tarcísio Motta (Psol) promoveu uma caminhada na Tijuca com a Maria dos Camelôs para apresentar propostas de emprego e renda. Em seguida, participou de outro encontro com eleitores para apresentar a proposta de Tarifa Zero no transporte. O candidato encerra o dia com uma terceira caminhada pelos bares de Botafogo, na Zona Sul.

Na Zona Norte, Carol Sponza (Novo) prometeu reinserir a população em situação de rua no mercado de trabalho. Durante uma visita ao Ambulatório da Providência, em São Cristóvão, a candidata conversou com os profissionais que atuam no acolhimento de pessoas em situação de rua, oferecendo atendimento gratuito à população carente.



"Hoje temos um número subnotificado. A estimativa é de 25 mil pessoas em situação de rua. A gestão atual da Prefeitura trata essa população como invisível", disse Sponza. Ao lado de apoiadores, ela apresentou suas propostas e ressaltou a necessidade de fazer uma triagem nos abrigos, uma vez que parte da população em situação de rua está nas ruas devido à dependência química e outra devido à perda de renda.



Em seguida, a candidata realizou uma caminhada no bairro, começando na estação do metrô até a Quinta da Boa Vista. Caso seja eleita , Carol afirmou que vai zerar a fila de espera por vagas nas creches já no primeiro ano do mandato.

Rodrigo Amorim (União) fez uma caminhada na Freguesia, em Jacarepaguá, onde conversou com eleitores da região sobre suas propostas. Juliete Pantoja (UP) panfletou próximo ao Hospital Salgado Filho. No período da noite, ela se reúne com apoiadores no Jardim Botânico.