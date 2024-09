Alexandre Ramagem promoveu uma caminhada no Humaitá, na Zona Sul, nesta terça-feira (24) - Divulgação

Alexandre Ramagem promoveu uma caminhada no Humaitá, na Zona Sul, nesta terça-feira (24)Divulgação

Publicado 24/09/2024 18:36 | Atualizado 24/09/2024 18:52

Rio - Faltando 12 dias para as Eleições Municipais 2024, os candidatos a prefeito do Rio de Janeiro participaram de sabatinas e apostaram no corpo a corpo com os cariocas, nesta terça-feira (24), e apresentaram suas propostas. Eduardo Paes, atual prefeito e em busca da reeleição participou de uma sabatina na TV Globo e não teve agenda pública.

Já Alexandre Ramagem (PL), candidato que aparece na vice-liderança das pesquisas de intenções de voto, fez uma caminhada no Humaitá, na Zona Sul do Rio. No encontro com os eleitores, o candidato do PL afirmou que, se eleito, vai adquirir 20 mil câmeras de alta tecnologia durante sua gestão. Segundo ele, parte desses equipamentos será utilizado para reforçar a segurança nas escolas do município. O projeto inclui ainda o aumento da presença de guardas municipais na porta das unidades de ensino da cidade.



"Há uma ilusão hoje de que existe uma ronda escolar da Guarda Municipal. Temos 1.550 escolas municipais e há uma estimativa de que apenas 50 guardas são escalados para esse trabalho. Nós vamos estruturar a possibilidade de ter guardas municipais nas escolas, uma ronda efetiva, junto com câmeras inteligentes nas unidades de ensino", disse o candidato.



Além da segurança, o candidato também ressaltou que vai melhorar a qualidade e a infraestrutura das unidades de ensino. Segundo ele, existe um déficit de aprendizagem que impacta a vida escolar dos alunos da rede municipal. Quanto à melhoria da infraestrutura das escolas, Ramagem pretende estabelecer Parcerias Públicos Privadas (PPPs) para qualificar a gestão das unidades.

Tarcísio Motta (Psol) participou de uma sabatina na PUC e promoveu uma caminhada no Boulevard 28 de Setembro até o campus da Uerj, na Zona Norte, ao lado das vereadoras Monica Benicio e Luciana Boiteux. Às 19h ele participa de um debate entre candidatos na Redes da Maré. Juliete Pantoja também confirmou presença neste debate. Antes, ainda pela manhã, a candidata panfletou na Unisuam, em Bonsucesso, e na Praça das Nações.



Carol Sponza (Novo) participou de uma sabatina na Associação Comercial do RJ (ACRJ), na Rua Candelária, no Centro do Rio.

Marcelo Queiroz (PP) promoveu uma caminhada em Bangu, na Zona Oeste do Rio. Durante o corpo a corpo, o candidato anunciou que, se eleito, a região vai ganhar uma nova floresta, que será plantada durante a sua gestão. De acordo com Marcelo, a medida é fundamental para minimizar os episódios de desastres provocados por mudanças climáticas severas, como as fortes ondas de calor ou tempestades intensas.



"A Zona Oeste é a região que concentra o maior número de cariocas e que precisa urgente de uma atenção real, e não só de promessas. Vamos enfrentar com os moradores os desafios das mudanças climáticas, plantando a Floresta da Zona Oeste e cobrando da concessionária de saneamento serviços de qualidade e que de fato ofereçam saúde e dignidade a quem vive aqui", disse.



Na caminhada, o candidato também anunciou que a Zona Oeste receberá um Centro de Diagnóstico por Imagem, um importante equipamento para reduzir o tempo de espera por exames na fila do Sistema de Regulação da Saúde (SisReg). "Não é admissível que a cidade do Rio tenha avançado na Atenção Primária e o gargalo pelos serviços especializados continue travando o acesso da população à saúde. As pessoas estão cansadas de tanta promessa e briga política. Vamos mudar isso", garantiu, acrescentando que vai começar, pela região, a construção de creches municipais para zerar a fila de espera pelo serviço, que passa de 13 mil no Rio.

Rodrigo Amorim não teve agenda pública nesta terça-feira (24).