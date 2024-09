Prefeito Eduardo Paes lidera as pesquisas de intenção de voto para as Eleições Municipais - Arquivo/Agência O Dia

Publicado 24/09/2024 17:33 | Atualizado 24/09/2024 18:47

Rio - Eduardo Paes (PSD) se mantém à frente na corrida eleitoral para eleger o prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Na pesquisa divulgada pelo instituto Real Time Big Data, nesta terça-feira (24), o atual prefeito teve 57% das intenções de voto, seguido de Alexandre Ramagem (PL), com 22%. Em terceiro lugar aparece Tarcísio Motta (Psol), com 6%.



Em seguida, aparecem Carol Sponza (Novo), com 2%; Marcelo Queiroz (PP) e Rodrigo Amorim (União), com 1%; Juliete Pantoja (UP), Cyro Garcia (PSTU) e Henrique Simonard (PCO) não pontuaram. Outros 7% disseram que vão votar em branco ou nulo, e 4% não souberam responder.

Foram entrevistados 1.000 eleitores entre os dias 21 e 23 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo RJ-08415/2024.

Cenário de segundo turno

Em um cenário de segundo turno entre Paes e Ramagem, segundo o levantamento do Real Time Big Data, o atual prefeito do Rio levaria a maioria dos votos com 60%, contra 28% de Ramagem. Nulos e brancos são 7%, e 5% não souberam ou não responderam.

Confira o ranking completo

Eduardo Paes (PSD) - 57%

Alexandre Ramagem (PL) - 22%

Tarcísio Motta (PSOL) - 6%

Carol Sponza (Novo) - 2%

Rodrigo Amorim (União Brasil) - 1%

Marcelo Queiroz (PP) - 1%

Cyro Garcia (PSTU) - 0%

Henrique Simonard (PCO) - 0%

Juliete Pantoja (UP) - 0%

Nulo ou Branco - 7%

Não sabem ou não responderam - 4%