Eduardo Paes se encontra com o arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orani Tempesta, nesta segunda-feira (23) Divulgação

Publicado 23/09/2024 19:21 | Atualizado 23/09/2024 19:35

Rio - Os candidatos à prefeitura do Rio de Janeiro entram na reta final das campanhas eleitorais. Eduardo Paes (PSD), candidato que lidera as pesquisas de intenção de votos, se encontrou com o arcebispo do Rio de Janeiro, cardeal Dom Orani João Tempesta, na tarde desta segunda-feira (23), no Palácio São Joaquim, na Glória.

Na ocasião, Paes reforçou o compromisso com ações sociais e destacou a importância do papel das instituições religiosas. Ele também falou do desejo de estabelecer parcerias para que as políticas públicas possam chegar a um número cada vez maior de cariocas.



O atual prefeito explicou ao religioso o seu desejo em ampliar para sete mil as vagas de acolhimento às pessoas em situação de rua, além do aumento das unidades do programa Cozinhas Comunitárias.

"Existem dois programas da Prefeitura que queremos ampliar e entendo que a parceria com a Igreja Católica e com outras denominações religiosas pode ser um caminho. O primeiro é o Seguir em Frente. Um programa extremamente importante para a população de rua e as instituições religiosas podem cumprir um papel importante. E o outro programa é a cozinha comunitária. A Igreja Católica está muito capilarizada pela cidade, principalmente, nos lugares mais pobres", disse Paes.

Em segundo lugar nas pesquisas de intenções de voto, Alexandre Ramagem (PL) não teve agenda pública nesta segunda-feira. Ele participou de uma sabatina na TV Globo.



Confira como foi a agenda dos demais candidatos:

Tarcísio Motta (Psol) - participou de uma sabatina na Record. Em seguida, marcou presença em uma roda de conversa no Quilombo Dona Bilina, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. À noite, o candidato participou de uma plenária de Reta Final, na Rua México, no Centro do Rio.

Carol Sponza (Novo) - realizou uma caminhada pelas ruas de Madureira, na Zona Norte. Durante o trajeto, ela conversou com comerciantes e moradores para apresentar suas propostas para a região. Sponza destacou o abandono da Zona Norte.



"Aqui, embaixo do viaduto Negrão de Lima, encontramos muitas pessoas em situação de rua. Hoje, muitas preferem estar nas ruas a ficar nos abrigos da Prefeitura, que oferecem comida estragada e até carrapatos. A ausência de Clínicas da Família é outro ponto importante. Vamos criar abrigos decentes, alcançar 100% de cobertura na atenção primária à saúde — que hoje não chega a 70% — aumentar as vagas nas creches e investir na segurança", afirmou Carol.

Juliete Pantoja (UP) - panfletou próximo ao Edisen/Petrobras, no Centro do Rio. Em seguida, fez panfletagem próximo à ESPM, também no Centro da Cidade.

Marcelo Queiroz (PP) - participou da sabatina da PUC-Rio, no campus da universidade na Gávea.

Rodrigo Amorim (União Brasil) - não teve agenda pública nesta segunda (23).