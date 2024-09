Eduardo Paes visita obra de túnel em Campo Grande, nesta sexta-feira (20) - Divulgação

Publicado 20/09/2024 19:04

Rio - Faltando pouco mais de duas semanas para as Eleições Municipais 2024, os candidatos a prefeito do Rio cumpriram nesta sexta-feira (20) mais um dia de visitas e corpo a corpo com os cariocas. Temas como melhorias na mobilidade urbana, investimento em saúde e plano e cargo dos servidores, e vagas em creches foram abordados pelos 'prefeitáveis'. Confira.

O candidato à reeleição, Eduardo Paes (PSD), visitou a obra do túnel sob o morro Luis Bom, em Campo Grande, na Zona Oeste. Parte das intervenções do Anel Viário, que integra o Plano de Mobilidade de Campo Grande, o túnel fará a ligação entre a Estrada da Caroba à Estrada da Posse. Durante a visita, Paes reiterou seu compromisso de seguir investindo para mitigar os problemas viários na região.



"Campo Grande é uma espécie de capital econômica da Zona Oeste. É o maior bairro do país, tem uma atividade econômica muito importante e um problema grande de mobilidade. Então, nós trouxemos um volume muito grande de investimentos para o bairro. O plano inclui, além desse túnel, além do mergulhão que já está em uso e melhorou muito a vida das pessoas, intervenções em mais 33 vias de Campo Grande. São obras de alargamento, drenagem, calçadas. Era uma região muito rural no passado e está completamente adensada hoje. Essas obras vão permitir que Campo Grande continue avançando", afirmou Eduardo Paes, lembrando que o projeto também prevê o reflorestamento da Floresta da Posse.



O candidato reiterou seu compromisso de seguir com os investimentos não só em Campo Grande, mas em toda a Zona Oeste. "Campo Grande e a Zona Oeste são uma prioridade de investimento e vamos continuar avançando nessas obras para que cada vez mais tenhamos uma mobilidade adequada, permitindo o crescimento econômico da região. Queremos continuar as obras do Anel Viário, ligando o centro de Campo Grande à Avenida Brasil. Vai ser uma via que vai desafogar muito o trânsito da região. É avançar na qualificação, na infraestrutura em Campo Grande, na Zona Oeste. Estamos fazendo muitas intervenções em Bangu, em Santa Cruz. A Zona Oeste conta com o maior investimento da Prefeitura. Estou abrindo o terceiro túnel da Zona Oeste, todos feitos nos meus governos", disse Paes.



Alexandre Ramagem (PL) esteve em Del Castilho, na Zona Norte, para conversar com a população. Ele prometeu organizar e tornar transparente o orçamento da saúde municipal. Também garantiu que vai implantar o Plano de Cargos e Salários para os servidores da área.



"O orçamento da saúde é enorme, como mais de R$ 7 bilhões. Soma-se a isso as receitas vinculadas com o Governo Federal e a outorga da Cedae, que garante mais R$ 715 milhões. O que falta mesmo é transparência e organização no uso desses recursos. Por isso temos servidores insatisfeitos, as policlínicas abandonadas e as unidades com a infraestrutura médica prejudicada, sem os insumos necessários e com falta de medicamentos", disse Ramagem.



O candidato do PL afirmou que vai organizar as contas da Saúde para poder oferecer um atendimento eficaz e de qualidade nas diversas modalidades que devem ser ofertadas nas unidades do município. "Precisamos melhorar as condições dos funcionários que trabalham na Saúde da prefeitura. Vamos criar um Plano de Cargo e Salários para os servidores. Além disso, tornaremos as informações sobre as OSs mais transparentes. Atualmente, não temos a listagem das OSs no site da Prefeitura. A gente vai manter as OSs, os servidores que trabalham nessas empresas, mas precisamos ter essas informações acessíveis a toda população", salientou.



Durante a agenda, Ramagem também afirmou que vai trabalhar para reduzir de fato a fila do Sisreg. Segundo ele, em diversas modalidades de atendimento houve aumento na espera para o atendimento. "É uma mentira dizer que a fila do Sisreg foi reduzida. A gente sabe que a espera por atendimento em modalidades como Geriatria, Pediatria e Cardiologia triplicou. Vamos organizar o sistema e melhorar as condições de atendimento", prometeu.

Tarcísio Motta (Psol) participou de uma reunião online com professor da UNB sobre tarifa zero. No período da tarde, gravou vídeos para a campanha eleitoral. À noite, participou da Marcha pelo Clima, na Cinelândia, no Centro do Rio.



Carol Sponza (Novo) realizou uma caminhada e panfletagem no Leblon, na Zona Sul do Rio. Acompanhada dos candidatos a vereadores do partido e de apoiadores da campanha, Carol criticou o abandono das escolas e afirmou que, caso seja eleita, a educação será prioridade, prometendo zerar a fila de espera por vagas em creches no Rio.



"A situação das escolas no Rio de Janeiro está caótica, mas, ao mesmo tempo, o prefeito faz propaganda dos tais GET (Ginásio Educacional Tecnológico), que é um modelo que não gera escala. Privilegiamos poucas crianças enquanto a esmagadora maioria está em colégios sem ar-condicionado e sem portas. Um completo abandono. Além disso, nós vamos zerar a fila das creches já no primeiro ano", disse.

Marcelo Queiroz (PP) apresentou seu plano de revitalização do comércio popular do Centro do Rio, durante caminhada pelas ruas que formam a Sociedade de Amigos das Adjacências da Rua da Alfândega (Saara). "A recuperação do Centro não pode ficar restrita ao Porto Maravilha, mais um projeto olímpico do atual prefeito que não foi concluído no seu tempo e que é o único foco de sua gestão para a região central da cidade. Essa é uma área vital para o Rio de Janeiro e precisa de uma renovação total, com mais ordenamento e incentivo para impulsionar o comércio, gerando mais empregos e renda", avaliou o candidato.



Durante a caminhada, Marcelo Queiroz destacou outra prioridade de sua gestão: investir na segurança do Rio por meio da reestruturação da Guarda Municipal, qualificando e valorizando o servidor, que pode contribuir no combate aos crimes de rua.



"A Guarda foi traída e sempre está em segundo plano. Vamos resgatar nesse profissional o orgulho de ser parte do time, oferecer condições melhores de trabalho, renovando viaturas e inspetorias, modernizando equipamentos e garantindo o básico, como fardas novas, por exemplo. Essa mesma Guarda pode atuar em apoio às bases do programa Segurança Presente, do Estado, aproximando a população das forças policiais", completou Marcelo, acrescentando que vai financiar o avanço do programa na cidade.



"Vamos viabilizar que o número de bases do Segurança Presente na cidade seja o dobro do atual. O número de agentes que tem hoje pagos pelo Governo do Estado será duplicado, a partir do pagamento do Regime Adicional de Salário (RAS) pela Prefeitura, como já é feito em Niterói", conclui o candidato.