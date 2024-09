Tarcísio Motta (PSOL) fez campanha na feira da Taquara - Divulgação

Tarcísio Motta (PSOL) fez campanha na feira da TaquaraDivulgação

Publicado 19/09/2024 18:55 | Atualizado 19/09/2024 19:01

Rio - O candidato à reeleição a prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), visitou na tarde desta quinta-feira (19), o Espaço da Juventude da Cidade de Deus, na Zona Oeste. Paes reforçou o compromisso com investimentos para a capacitação e qualificação de jovens. O candidato afirmou que se for reeleito, vai ampliar de sete para 20 os Espaços da Juventude e criar mais três Casas da Juventude, além de preparar mais 40 mil jovens para o vestibular.

Nesta sexta-feira (20), o prefeito fará uma visita à obra do túnel sob o morro Luiz Bom, em Campo Grande, na Zona Oeste.

Alexandre Ramagem (PL) participou de um encontro com representantes da Associação Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ), no Centro. O candidato bolsonarista voltou a criticar a postura de Eduardo Paes com relação à segurança pública, cobrando dos empresários presentes uma postura mais rígida sobre o assunto.

Ramagem chegou a dizer que é "mentira" o fato da segurança pública não ser de responsabilidade da prefeitura, citando o trabalho da Guarda Municipal.

Em seguida, ao lado do General Pazuello, ex-ministro da Saúde, participou de uma caminhada com correligionários pela região.



Três candidatos do campo da esquerda, Tarcísio Motta (PSOL), Cyro Garcia (PSTU) e a candidata da Unidade Popular (UP), Juliete Pantoja participaram de um ato em solidariedade ao deputado federal Glauber Braga (PSOL), na Associação Brasileira de Imprensa (ABI), no Centro do Rio. Glauber é investigado por quebra de decoro parlamentar no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, o que pode levar à cassação do seu mandato.

Confira a agenda dos demais candidatos

Rodrigo Amorim (União) panfletou no Largo da Segunda-feira, na Tijuca, Zona Norte. Ele cobrou mais ação da prefeitura na questão da segurança pública.

"Onde houver comércio, lazer, escolas, é preciso reforçar a Segurança Pública. A Prefeitura precisa participar, chegar junto, e o atual prefeito simplesmente lavou as mãos", afirmou o candidato.

Nesta sexta (20), ele participa de uma sabatina em um canal de TV aberta e à tarde grava programa para o horário eleitoral.

Carol Sponza (Novo) fez campanha no calçadão de Campo Grande, na Zona Oeste à tarde.

Marcelo Queiroz (PP) não divulgou agenda de campanha desta quinta (19)

Henrique Simonard (PCO) não divulgou agenda de campanha desta quinta (19) e nem para sexta (20).