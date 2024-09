Candidatos a prefeito na cidade do Rio nas Eleições 2024 - Reprodução/ O Dia

Publicado 18/09/2024 08:56 | Atualizado 18/09/2024 09:00

Rio – O prefeito Eduardo Paes (PSD) tem 57% das intenções de voto dos eleitores do Rio de Janeiro, enquanto Alexandre Ramagem (PL) segue na segunda posição, com 18%, e Tarcísio Motta (PSOL) em terceiro, com 4%, de acordo com a pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (18). A margem de erro é de 3% para mais ou para menos.

Cyro Garcia (PSTU) possui 2% das intenções de voto, enquanto Rodrigo Amorim (União Brasil), Marcelo Queiroz (PP) e Carol Sponza (Novo) permanecem com 1% cada. Juliete Pantoja (UP) e Henrique Simonard (PCO) não pontuaram. Votos em branco, nulo ou a opção por nenhum candidato somam 10%, enquanto os indecisos representam 6%.

A pesquisa entrevistou 1.140 eleitores de 16 anos ou mais no Rio de Janeiro entre os dias 15 e 17 de setembro. O nível de confiança é 95%. A pesquisa foi contratada pela TV Globo e registrada na Justiça Eleitoral e protocolada com o número: RJ-02944/2024.

Apesar de manter a liderança folgada, Paes registrou uma queda de sete pontos percentuais em comparação à última pesquisa, divulgada na última quarta-feira (11) , quando tinha 64%, enquanto Ramagem, que antes estava com 13%, subiu cinco pontos. Terceiro colocado, Tarcísio se manteve com a mesma pontuação.

Cenário espontâneo

No cenário de voto espontâneo, quando o entrevistado não possui acesso à lista com os nomes dos candidatos, 49% permanecem indecisos. Nesta situação, Paes aparece com 33% ante 34% na última pesquisa Quaest, enquanto Alexandre Ramagem subiu de 7 para 12%.