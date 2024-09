Eduardo Paes sobe na pesquisa Quaest e chega a 64% das intenções de voto - Divulgação

Eduardo Paes sobe na pesquisa Quaest e chega a 64% das intenções de votoDivulgação

Publicado 11/09/2024 16:18 | Atualizado 11/09/2024 16:53

Rio - O prefeito Eduardo Paes (PSD) tem a intenção de voto de 64% dos eleitores do Rio, segundo a pesquisa Quaest divulgada na tarde desta quarta-feira (11). Alexandre Ramagem (PL) está em segundo lugar com 13% e Tarcísio Motta (PSOL), 4%. A margem de erro é de 3% para mais ou para menos.

Rodrigo Amorim (União), Marcelo Queiroz (PP), Cyro Garcia (PSTU), Juliete Pantoja (UP) e Carol Sponza (Novo) estão com 1% de intenção de voto cada. Henrique Simonard (PCO) não pontuou. Não sabem em quem votar 6% dos entrevistados. Votos em branco, nulo ou nenhum somam 8% das intenções.

Entre os evangélicos, Paes se mantém com 54% dos votos no segmento. Ramagem cresceu de 11% para 18%. Entre os católicos, Paes subiu de 65% para 68%. Ramagem oscilou de 10% para 12% entre os católicos.

A pesquisa mostra que 66% dos eleitores de Paes estão decididos a votar no atual prefeito.



Esta é a primeira pesquisa do instituto captada após o início do programa eleitoral gratuito. Na última Quaest, de 28 de agosto, Paes estava com 60%, tendo crescido quatro pontos percentuais. Alexandre Ramagem (PL) aparecia com 9% e também cresceu 4 pontos, e Tarcísio Motta (Psol) estava com 5% e oscilou negativamente um ponto.

A Quaest entrevistou presencialmente 1.140 eleitores de 16 anos ou mais no Rio, entre 8 e 10 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais. A pesquisa contratada pela TV Globo foi registrada junto à Justiça Eleitoral e protocolada com o número: RJ-05862/2024. O nível de confiança é de 95%.

Cenário espontâneo



Em um cenário de intenção de voto espontâneo, quando o entrevistado não tem acesso à lista com os nomes dos candidatos, 52% ainda estão indecisos. Neste cenário, Eduardo Paes tem 34% ante 26% em 28 de agosto. Alexandre Ramagem (PL) aparece com 7%, ante 5% da Quaest anterior. Tarcísio Motta (PSOL) tem 2% na pesquisa espontânea. Os demais não pontuaram nesse cenário.

Decisão definitiva



A pesquisa identificou que 63% dos eleitores dizem que a escolha é definitiva. Em 28 de agosto essa percentagem era de 54%. Agora, 36% dizem que a escolha ainda pode mudar. Entre os eleitores de Eduardo Paes (PSD), 66% dizem que a escolha é definitiva. No caso dos eleitores do Ramagem, 65% dizem que a escolha é definitiva.



Avaliação do governo Paes

A pesquisa apontou que 61% dos eleitores cariocas avaliam o governo de Eduardo Paes (PSD) como positivo, 27% avaliam como regular e 9%, como negativo.