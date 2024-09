Eduardo Paes visita o Porto Maravalley e promete reproduzir o modelo em outras áreas da cidade - Divulgação

Eduardo Paes visita o Porto Maravalley e promete reproduzir o modelo em outras áreas da cidade Divulgação

Publicado 10/09/2024 17:46 | Atualizado 10/09/2024 17:51

Rio - Os candidatos à Prefeitura do Rio aproveitaram esta terça-feira (10) para visitar espaços voltados à educação e saúde. Os servidores municipais também ouviram propostas de melhorias no plano de carreira. Confira como foi o dia dos 'prefeitáveis' da cidade do Rio.

fotogaleria

Eduardo Paes (PSD) visitou o Porto Maravalley, na Zona Portuária do Rio, e prometeu reproduzir o modelo em outras áreas da cidade caso seja reeleito. No local funcionam um hub de inovação, que reúne empresas de tecnologia, e a Faculdade da Matemática, o IMPA Tech, primeira graduação do Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA).



"Esse é o modelo daquilo que queremos reproduzir muito pela cidade: juntar educação, formação, ensino superior com o mercado real. Temos aqui um hub de startups com a Faculdade da Matemática, que é o nosso MIT brasileiro, que enche a cidade de orgulho. E o que queremos é consolidar o Rio como a grande capital da inovação, da ciência, da tecnologia, da matemática. Tenho a ideia de fazer mais três, mas é óbvio que esse aqui é um modelo diferenciado", afirmou Eduardo Paes, que ainda ressaltou a importância de ações como esta para consolidar o Rio como capital da inovação da América Latina.



O candidato destacou que os novos projetos de hubs na cidade vão sempre conectar formação acadêmica com o mercado de trabalho. E que essa interação beneficia tanto as empresas, que passam a contar com mão de obra qualificada, quanto aos jovens, que saem das salas de aula direto para o mercado de trabalho.



"Aqui teremos empresas trabalhando muito próximas dos alunos do IMPA Tech. Então, ao mesmo tempo em que se abre a oportunidade para esses alunos lidarem com o mercado de trabalho, também faz com que as empresas possam captar essa mão de obra de muita qualidade que pode fazer com que essas empresas se tornem grandes, a partir do Rio de Janeiro", frisou Paes.

Alexandre Ramagem (PL) realizou agenda de campanha em São Cristóvão, na Zona Norte, para apresentar propostas voltadas para os servidores municipais, como concursos públicos, Plano de Cargos e Salários, além de benefícios que precisam ser revistos. Ramagem prometeu maior valorização para os servidores e um reajuste no valor do vale-refeição, de R$ 12.



"Sabemos que a atual gestão não valoriza o funcionalismo público. A Guarda Municipal está há 12 anos sem concursos, não há Plano de Cargos e Salários. A idade média do servidor está acima de 50 anos. Na Educação existe mais de seis concursos em aberto. Enquanto isso, faltam professores e mediadores nas salas de aula. Todo o funcionalismo precisa de valorização, para que a gente tenha uma gestão eficiente para o cidadão carioca", disse Ramagem.



Ao caminhar pelas ruas do bairro e conversar com moradores e comerciantes, o candidato do PL falou também sobre a necessidade de uma revisão completa dos planos de carreira das áreas de Saúde e Educação, Guarda Municipal e Comlurb. O atual prefeito vetou a criação do plano para os servidores da Saúde e da Educação, bem como os estatutários.



"Com a implantação de Planos de Cargos e Salários daremos uma garantia de mérito ao servidor e de progressão na carreira, além de fincar o objetivo de ter uma administração pública eficiente. Em nossa gestão, vamos estabelecer o reajuste anual, que é constitucional, com transparência e dentro da responsabilidade fiscal. Trabalharemos com uma data-base para esse reajuste", disse.

Tarcísio Motta (Psol) cumpriu agenda na Taquara, Zona Oeste, e apresentou propostas para educação. Ele caminhou pelo comércio da região, onde conversou com moradores e comerciantes. O candidato prometeu construir um mutirão para acabar com o analfabetismo na cidade. O plano será desenvolvido na Escola de Formação Paulo Freire, onde os educadores da cidade receberão uma formação especial baseada no método Paulo Freire de alfabetização.



O candidato disse ainda que, se eleito, vai investir na educação de jovens, adultos e idosos, fortalecendo os centros de referências e ampliando as vagas na rede municipal. Um dos objetivos será facilitar o acesso e permanência de mães e pais analfabetos cujos filhos são atendidos na rede municipal de ensino.



O candidato também prometeu criar uma rede pública de pré-vestibulares comunitários para democratizar o acesso à universidade. Os pré-vestibulares funcionarão em favelas e bairros populares da periferia da cidade. O objetivo, segundo Tarcísio, é apostar na educação para reduzir a desigualdade social.

Marcelo Queiroz (Progressistas) participou do lançamento do projeto "Animais, Ambiente e Comunidades Tradicionais: Vulnerabilidades Compartilhadas" com a Fiocruz, fruto de sua emenda parlamentar. O candidato anunciou que, em sua gestão, vai implantar um plano de ações integradas e sustentáveis para o controle de zoonoses com as Universidades cariocas.



"Como Deputado Federal destinei recursos para a Fiocruz e a Universidade Rural. Como Prefeito as Universidades serão minhas maiores parceiras para o Plano de Controle a Zoonoses", Queiroz.



O encontro foi realizado pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio de Janeiro (CRMV-RJ) em parceria com a Fiocruz, a Universidade Federal do Paraná (UFPR), a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) e o Grupo de Resposta a Animais em Desastres (GRAD). O plano é fruto de uma emenda parlamentar feita por Marcelo Queiroz como deputado federal e, de acordo com o candidato, a intenção é que essas instituições sejam parceiras da prefeitura nas ações integradas para o controle de zoonoses.



"O bem-estar do carioca também depende de enfrentar a vulnerabilidade dos animais em situações de desastres, e o impacto das mudanças climáticas na vida humana e animal. Essa é uma bandeira que nunca vou abandonar. A causa animal é uma prioridade. Foi assim que idealizamos o maior programa de castração do mundo, o RJ PET, com mais de meio milhão de atendimentos pelas equipes do Governo do Estado. Contamos com todo o apoio do Governador. Vamos seguir cuidando de todos", garantiu o candidato.

Carol Sponza (Novo) esteve na Freguesia, em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio. Acompanhada pela candidata a vereadora do partido Novo, Mari Canedo, e por apoiadores, Carol caminhou na feira da Rua Araguaia, onde conversou com comerciantes e moradores sobre os principais problemas da região.



"A principal reclamação não foge do restante da cidade, que são os números de violência: roubos, furtos, homicídios. Todos esses números cresceram muito na região", afirmou Sponza. Segundo a candidata, moradores relataram ainda dificuldades em acessar os serviços básicos de saúde devido à distância da unidade de saúde mais próxima, o Centro Municipal de Saúde Jorge Saldanha Bandeira de Mello, localizado no bairro do Tanque.



"A falta de uma Clínica da Família aqui no bairro é uma reclamação recorrente. Nosso prefeito prometeu 100% de cobertura das Clínicas da Família, e essa promessa nunca saiu do papel. Nós vamos construir uma clínica da família na Freguesia e alcançar 100% de cobertura de atenção primária de saúde na cidade", disse Sponza.

Juliete Pantoja (UP) panfletou próximo à fábrica Flowserve, em Campo Grande. Rodrigo Amorim (União Brasil) não teve agenda de campanha nesta terça-feira (10).

Confira a agenda dos candidatos para esta quarta-feira (11)

Tarcísio Motta, Rodrigo Amorim, Marcelo Queiroz, Juliete Pantoja, Carol Sponza, Cyro Garcia e Henrique Simonard vão participar, nesta quarta-feira (11), de um debate na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) , na Ilha do Fundão, Zona Norte da cidade. O evento tem início às 16h30. Eduardo Paes e Alexandre Ramagem não poderão participar devido a outros compromissos.

Eduardo Paes - às 11h30, ele visita o Parque Piedade, na Zona Norte do Rio. O local está em construção.

Carol Sponza - às 9h tem caminhada e panfletagem em Paciência, na Zona Oeste. O ponto de encontro será na Rua Edgar Aquino Duarte, 95. Às 12h ela concede uma entrevista e às 16h30 participa do debate na UFRJ.