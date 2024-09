Carol Sponza (Novo) fez caminhada e panfletagem no Rio Comprido, nesta segunda-feira (9) - Divulgação

Publicado 09/09/2024 18:27 | Atualizado 09/09/2024 18:31

Rio - Os candidatos a prefeito do Rio iniciaram, nesta segunda-feira (9), a quarta semana de campanha nas Eleições 2024. Entre os assuntos abordados junto aos eleitores estiveram políticas públicas para mulheres e atendimento à população em situação de rua. Confira como foi o dia dos prefeitáveis.

Candidato à reeleição a prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD) esteve na Casa da Mulher Carioca Dinah Coutinho, em Realengo, na Zona Oeste. Durante a visita, Paes anunciou que pretende construir outros cinco equipamentos públicos, semelhantes ao de Realengo e continuar investindo em políticas públicas que promovam a autonomia financeira, qualificação profissional e o empoderamento feminino.



"A gente quer fazer mais cinco casas iguais a essa no eventual próximo governo. E esse aqui não é só um espaço de capacitação, empreendedorismo, mas também que trabalha o lado psicológico das mulheres, que chama atenção para a questão da violência contra a mulher e do assédio", disse Paes.



A Casa da Mulher Carioca Dinah Coutinho foi a primeira na Zona Oeste e ganhou esse nome em homenagem à técnica de enfermagem com atuação relevante na região no enfrentamento à violência contra a mulher. E, atualmente, existem mais cinco Casas da Mulher Carioca na cidade. Esses espaços atuam como centros dedicados à qualificação profissional e ao enfrentamento da violência contra a mulher.



Ainda durante a visita, Eduardo Paes ressaltou a importância das políticas públicas voltadas para mulher em seu governo e prometeu mais investimento em um próximo mandato. "A Prefeitura do Rio foi a primeira capital do Brasil a ter uma Secretaria da Mulher. A mulher é uma prioridade, é um foco do nosso mandato. A Secretaria da Mulher tem o maior orçamento do Brasil, vai continuar tendo, vai continuar avançando. Esse aqui é um exemplo de política pública para as mulheres que a gente tem, é a maior casa da mulher que nós temos. A gente sempre tem a atenção voltada para as áreas da cidade que mais precisam do governo. Zona Norte, Zona Oeste, região de Jacarepaguá e comunidades", ressaltou Paes.

Alexandre Ramagem (PL) cumpriu agenda no Largo do Machado e defendeu política transversal para atendimento da população em vulnerabilidade social. "Vamos fazer um levantamento de todas as pessoas em situação de rua na cidade". Na agenda, Ramagem se comprometeu a identificar e oferecer acolhimento e atendimento necessários para pessoas em vulnerabilidade social que vivem nas ruas. Além disso, defendeu a internação compulsória dentro dos limites legais para casos de que demandam mais atenção.



"O Rio, infelizmente, é a capital do Brasil que menos investiu em atendimento a pessoas em situação de rua. No município, houve um corte orçamentário de mais de 85% de 2023 para 2024, caindo o investimento de R$14 milhões para R$2,2 milhões voltados para a Secretaria de Assistência Social. Além disso, grande parte deste grupo faz uso de drogas. Temos que fazer a internação compulsória dentro do limite legal. O que vemos é um descaso da atual gestão quando se trata da área social. Precisamos sim, identificar estas pessoas, tratá-las com dignidade, levantar o perfil de todas elas para uma possível reintegração familiar", afirmou Ramagem.



Durante caminhada no bairro, Ramagem conversou com eleitores, vendedores ambulantes e ouviu as principais demandas da região. "Vamos melhorar os números consideravelmente. Os programas 'Quem está nas ruas?' e 'Nenhuma criança na rua' aumentarão a quantidade de abrigos. Também vamos aprimorar as estruturas já existentes e diversificar o atendimento de acordo com as especificidades de cada um, possibilitando reintegração social e o ingresso no mercado de trabalho. Com iniciativas voltadas a geração de renda, capacitação e acesso a serviços essenciais vamos alcançar os objetivos", concluiu Ramagem.

Carol Sponza (Novo) começou a semana com uma caminhada e panfletagem no Rio Comprido. Acompanhada pelo candidato a vereador do partido Novo, Victor Reis, e apoiadores, Carol conversou com comerciantes e moradores, apresentou suas propostas e criticou o descaso com a região.

"O Rio Comprido é o retrato da nossa cidade. Assim como em todo o Rio de Janeiro, o roubo de celulares aqui aumentou mais de 100%. A comunidade Paula Ramos está sem creches conveniadas, e as mães não conseguem voltar a trabalhar. Nós vamos zerar as filas de creches para que essas mães possam trabalhar com tranquilidade, além de implementar o contraturno nas escolas", afirmou Sponza.



Durante o percurso, a candidata ouviu vários relatos de moradores sobre a má condição dos ônibus. "O transporte mostra que precisamos abrir essa caixa-preta. Os ônibus só passam por aqui completamente lotados", ressaltou a candidata. No final da tarde, às 17h, Carol Sponza e o vereador Pedro Duarte se reuniram com apoiadores na Barra da Tijuca, na Zona Oeste da cidade.

Juliette Pantoja (UP) realizou uma panfletagem nas proximidades da estação de BRT do Fundão, na Zona Norte do Rio. Durante o corpo a corpo com os eleitores, a candidata reforçou o compromisso em estatizar os ônibus rodoviários. "Chega de humilhação no transporte. Nós vamos garantir a estatização dos ônibus rodoviários, a redução da tarifa e acabar com a farra dessas empresas de ônibus que oferecem um péssimo serviço para a população e extremamente caro, por um transporte público gratuito e de qualidade", disse.

Tarcísio Motta (Psol) promoveu uma caminhada no Calçadão de Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, com William Siri e Rick do VAT. Rodrigo Amorim (União) não teve agenda de campanha nesta segunda-feira (9).

Confira a agenda dos candidatos para esta terça-feira (10)

Eduardo Paes - às 10h, ele visita o Porto Maravalley, no Porto Maravilha. No local funcionam um hub de inovação, reunindo empresas de tecnologia, e o IMPA Tech, a Faculdade da Matemática, primeira graduação do Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA).

Alexandre Ramagem - realiza agenda de campanha na Cidade Nova, para apresentar propostas voltadas para os servidores municipais, como concursos públicos, Plano de Cargos e Salários, além de benefícios que precisam ser revistos.

Juliete Pantoja - às 6h, faz panfletagem próximo à fábrica Flowserve, em Campo Grande. Às 10h tem gravação de vídeos para a campanha eleitoral. Ela também terá entrevista com Ian Neves, do coletivo Soberana.

Rodrigo Amorim - não tem agenda de campanha.

Os demais candidatos ainda não divulgaram as agendas.