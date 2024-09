Eduardo Paes realizou uma caminhada no Méier, na Zona Norte do Rio, onde se encontrou com apoiadores - Divulgação

Publicado 08/09/2024 19:32

Rio - Os candidatos a prefeito do Rio aproveitaram o domingo para fazer corpo a corpo pelas ruas da cidade. Eduardo Paes (PSD), Alexandre Ramagem (PL) e Tarcísio Motta (Psol) foram alguns dos candidatos a apostarem nesta estratégia, neste domingo (8). Já Marcelo Queiroz (Progressistas) visitou a Expo Cristã, que acontece no Riocentro, na Zona Oeste. Confira como foi o dia deles.

Em busca da reeleição, Paes realizou caminhada no Méier, Zona Norte do Rio, onde conversou com os cariocas e ouviu sugestões. O atual prefeito reforçou que a sua gestão realizou diversas intervenções no bairro, entre elas a criação do projeto CEP, que reduziu em 31% o chamado crime de oportunidade na área.



"O Méier é um bairro com comércio forte, pujante, com uma área residencial qualificada. A Prefeitura está cumprindo sua parte na urbanização, na saúde, na educação, no transporte. Avançamos muito nos últimos anos e vamos seguir avançando no próximo mandato para continuar melhorando a vida das pessoas. Já fizemos muitas intervenções aqui no Méier e seguiremos com o trabalho", afirmou Eduardo Paes, que garantiu a continuidade dos investimentos na região se reeleito.



Durante a caminhada, o prefeito citou que o bairro também contou com a instalação de câmeras e melhoria na iluminação. Além do Méier, o CEP já foi implementado em Copacabana e Ipanema.



Já em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, Ramagem prometeu acabar com a desordem urbana na cidade e melhorar a segurança pública. O candidato do PL caminhou com eleitores em uma feira livre do bairro e anunciou investimentos para conservação de áreas públicas



"Toda essa região foi isolada do restante da cidade pelo atual prefeito. Nós vamos assumir o papel da prefeitura na segurança pública. Além de ter maior integração com as forças estaduais e federais, vamos dobrar o efetivo da Guarda Municipal. É preciso investir no conceito de cidade inteligente, implementando câmeras de alta tecnologia, o que inclui melhorar a iluminação pública dos bairros. Com trabalho sério, vamos retomar o Rio de Janeiro para os cidadãos de bem", disse Ramagem.



Segundo candidato que tem apoio de Bolsonaro, atualmente o bairro de Campo Grande é o campeão de reclamações no serviço 1746 da prefeitura sobre buracos, deformações ou afundamentos nas pistas. Além disso, liderou o número de chamadas ao 190, em 2023, segundo a Polícia Militar. Foram 11.465 denúncias contra casos de som alto e algazarra, uma média de 31 por dia.



"Os moradores pedem aparelhos culturais, incentivo para a realização de eventos aqui no bairro. Hoje, a precariedade do transporte público é um grande problema, com o sumiço de diversas linhas de ônibus que circulavam pela região. A população reclama da falta de manutenção das ruas e calçadas, do abastecimento de água precário, dos alagamentos constantes em dias de chuvas fortes", disse Ramagem. Em discurso para os eleitores do bairro, ele disse que está comprometido em trazer mudanças significativas para a cidade do Rio.



Tarcísio Motta realizou uma caminhada em Copacabana, na Zona Sul do Rio, na manhã deste domingo. O ponto de encontro foi em frente ao Copacabana Palace. Marcelo Queiroz visitou a Expo Cristã. Na feira religiosa, o candidato reuniu amigos para prestigiar o show da Banda Animal. De acordo com o candidato, grandes eventos são motores fundamentais para movimentar a economia e gerar emprego e renda na cidade.



"Além de cumprir a função de motor econômico, os movimentos religiosos têm um papel fundamental para as ações e políticas de assistência social aos mais vulneráveis. Entendo que estreitar a relação com estes grupos, que têm experiência na solução de problemas sociais, como o auxílio aos que estão em situação de rua, em cenas de uso de drogas, enfim, traz grandes benefícios para a administração pública", disse Marcelo Queiroz, que prometeu ter os grupos atuando firmemente na Secretaria de Assistência Social.



Pela manhã, Queiroz reuniu apoiadores e caminhou pela orla do Recreio dos Bandeirantes, também na Zona Oeste. O candidato cumprimentou banhistas e frequentadores do calçadão, anunciando que vai trabalhar para criar mais oportunidades de trabalho para quem precisa.



"As praias são o lazer preferido do carioca e um amplo espaço de oportunidades. Seja para quem pratica esporte ou faz dele seu trabalho, seja para o comerciante ambulante, seja para os taxistas e motoristas de aplicativos. Precisamos que a Assistência Social cumpra seu papel de reinserção dos vulneráveis no mercado de trabalho e deixe de ser uma área em intervenção como acontece hoje em que o secretário de saúde exerce esse papel, garantiu Queiroz.

Juliete Pantoja se reuniu com a sua coordenação de campanha, às 9h. No período da tarde, ela fez uma reunião com apoiadores no Cesarão, na Zona Oeste.

Confira a agenda desta segunda-feira (9) dos candidatos:

Eduardo Paes - visita a Casa da Mulher Carioca Dinah Coutinho, em Realengo, na Zona Oeste, às 11h30

Alexandre Ramagem - às 11h30, realiza encontro com moradores do Largo do Machado, no Catete, para falar sobre desordem urbana e apoio à população vulnerável.

Tarcísio Motta - às 10h tem caminhada no Calçadão de Campo Grande com William Siri e Rick do VAT. O ponto de encontro é a Rua Cel. Agostinho, 146 - Campo Grande (em frente à Marisa).



Carol Sponza (Novo) - às 9h tem panfletagem no Rio Comprido. O ponto de encontro será na Praça do Rio Comprido. Às 17h ela tem reunião com apoiadores.