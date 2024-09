Diurna chegou para cobrir as eleições 2024 - Paulo Marcio

Diurna chegou para cobrir as eleições 2024Paulo Marcio

Publicado 02/09/2024 03:00

Uma eleição começa a ser vencida com o nome que você escolhe para aparecer em mim ao teclar o número da candidatura. E alguns candidatos capricham bem, as vezes até demais na hora de decidir. Nesta semana escolhi alguns dos nomes que achei mais interessantes nas disputas no estado do Rio de Janeiro.



E não pensem que foi uma escolha fácil, tem tanto nome bom para se escolher, que até atrasei o fechamento do jornal ontem decidindo quais seriam os sete desta edição. E isso porque fiquei apenas na eleição fluminense. Se fosse pesquisar nos outros estados, levaria dias. Mas não se preocupem, em breve solto uma nova lista com nomes inusitados.

POUCA ROUPA (PRD)

Pouca Roupa Divulgação



Alexandre Rozário Rogério está disputando uma vaga na C6mara dos Vereadores de São Sebastião do Alto, na Região Serrana, pelo PRD. Não sabemos o motivo de ele escolher o nome pouca roupa para concorrer, mas os eleitores esperam que a campanha nas ruas não seja feita fazendo jus ao nome. Alexandre Rozário Rogério está disputando uma vaga na C6mara dos Vereadores de São Sebastião do Alto, na Região Serrana, pelo PRD. Não sabemos o motivo de ele escolher o nome pouca roupa para concorrer, mas os eleitores esperam que a campanha nas ruas não seja feita fazendo jus ao nome.

TOROCA PESCADOR (Solidariedade)

Toroca Pescador Divulgação



Alvaro Martins da Costa concorre pelo Solidariedade a uma das vagas de vereador pelo Rio de Janeiro. Com o apelido de Toroca Pescador, esperamos que tenha boas propostas e não histórias de pescador pra contar aos eleitores. Resta saber também se ele vai dar o peixe ou ensinar a pescar a quem votar nele. Alvaro Martins da Costa concorre pelo Solidariedade a uma das vagas de vereador pelo Rio de Janeiro. Com o apelido de Toroca Pescador, esperamos que tenha boas propostas e não histórias de pescador pra contar aos eleitores. Resta saber também se ele vai dar o peixe ou ensinar a pescar a quem votar nele.

MARIA DO BAIRRO (PMN)

Maria do Bairro Divulgação



Não sabemos se Maria Conceição da Silva era telespectadora da novela que fez muito sucesso no SBT, mas de qualquer forma, está usando o nome para concorrer a uma vaga de vereadora em São Gonçalo. Se conquistar a simpatia dos fãs da história da catadora de lixo que se casa com um milionária, a vaga é certa. Não sabemos se Maria Conceição da Silva era telespectadora da novela que fez muito sucesso no SBT, mas de qualquer forma, está usando o nome para concorrer a uma vaga de vereadora em São Gonçalo. Se conquistar a simpatia dos fãs da história da catadora de lixo que se casa com um milionária, a vaga é certa.

ABELINHA (PV)

Abelinha Divulgação



Para concorrer a uma vaga como vereadora em Nova Iguaçu, Maria da Gloria de Paula incorporou a personagem até na foto da urna. Para concorrer a uma vaga como vereadora em Nova Iguaçu, Maria da Gloria de Paula incorporou a personagem até na foto da urna.

CARNEIRO BÉÉÉ (MOBILIZA)

Carneiro Divulgação



Luiz Fernando Santana Carneiro aproveitou o sobrenome, mas se empolgou demais na corrida por uma vaga em São Gonçalo. Luiz Fernando Santana Carneiro aproveitou o sobrenome, mas se empolgou demais na corrida por uma vaga em São Gonçalo.

HILARY ROUSE (PL)

Hilary Divulgação



Rousencre dos Santos Pedrosa escolheu o nome de Hilary Rouse para disputar uma vaga de vereadora no Rio.

Rousencre dos Santos Pedrosa escolheu o nome de Hilary Rouse para disputar uma vaga de vereadora no Rio.