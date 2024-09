Tarcísio Motta (Psol) participa do Grito dos Excluídos, no Centro do Rio, neste sábado (7) - Divulgação

Publicado 07/09/2024 17:50

Rio - Neste sábado (7) os candidatos a prefeito do Rio de Janeiro cumpriram agenda de campanha eleitoral pelas ruas da cidade e participaram de atos que celebram a Independência do Brasil. Eduardo Paes (PSD) participou de uma carreata em Rio das Pedras e Muzema, na Zona Oeste do Rio. Tarcísio Motta (Psol) e Juliete Pantoja (UP) marcaram presença no movimento Grito dos Excluídos, que realiza manifestações nesta data com pautas voltadas para o combate à miséria e desemprego, no Centro do Rio. Veja como foi o dia dos candidatos.

Em visita a Rio das Pedras e Muzema, Paes prometeu que, em caso de reeleição, vai continuar com o compromisso de investir nas comunidades. "Tenho muito orgulho de ver como essa região avançou na nossa administração, melhorando a vida de quem mora aqui. Construímos novas escolas, trouxemos o programa asfalto liso, refizemos a Engenheiro Souza Filho, que liga a Muzema a Rio das Pedras. Essa via era um transtorno para a comunidade com alagamentos, falta de estrutura e acabamos com isso. Agora, é seguir trabalhando e avançando cada vez mais", destacou Paes.



O candidato também mencionou a ampliação de programas de assistência social nas comunidades. "Temos o compromisso de ampliar os programas Bairro Maravilha, Morar Carioca e Casa Carioca para toda a cidade, levando urbanização e serviços para as comunidades e garantindo mais dignidade aos moradores", disse.

Carol Sponza se juntou a manifestantes em protesto pela defesa da liberdade na Avenida Atlântica, em frente ao Posto 4, em Copacabana, na Zona Sul do Rio. Como advogada do Partido Novo, Carol Sponza e o Procurador Mariano estão entre os responsáveis pela petição sobre a liberação da plataforma X. Para eles, o bloqueio da rede social representa uma violação ao direito fundamental da liberdade de expressão.



"Estou aqui como cidadã para defender nossa liberdade. Um único ministro não pode calar a voz de 22 milhões de brasileiros. Cabe ao Senado assumir sua responsabilidade e pautar o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Chega de censura! Não podemos tolerar um ditador", disse Sponza.



Alexandre Ramagem (PL) não teve agenda eleitoral neste sábado (7). Rodrigo Amorim (União) marcou presença no desfile de 7 de Setembro, no Centro do Rio.

Confira a agenda dos candidatos para esse domingo (8)

Eduardo Paes - às 7h30 realiza uma caminhada no Méier. O ponto de encontro será na Praça Agripino Grieco (Rua Dias da Cruz).

Alexandre Ramagem - visita uma feira livre de Campo Grande, às 11h, para ouvir demandas dos moradores e dialogar sobre propostas para a região.

Os demais candidatos ainda não divulgaram a agenda.