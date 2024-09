Paes ganhou direito de resposta na TV após Ramagem associá-lo com Sérgio Cabral - Eduardo Uzal / Agência O Dia

Paes ganhou direito de resposta na TV após Ramagem associá-lo com Sérgio Cabral Eduardo Uzal / Agência O Dia

Publicado 05/09/2024 19:57

Rio - O candidato à reeleição da Prefeitura do Rio, Eduardo Paes (PSD), ganhou um direito de resposta à campanha do deputado federal Alexandre Ramagem (PL). A decisão foi do Tribunal Regional Eleitoral do Rio (TRE-RJ), divulgada nesta quinta-feira (5). Em propaganda eleitoral veiculada em rádio e TV, Ramagem associou Paes ao ex-governador do Rio e condenado na Lava Jato, Sérgio Cabral.

Na decisão, o juiz Leonardo Grandmasson considerou que a relação de Paes e Cabral se baseou em "postagens antigas sem apresentar provas contundentes de tal interação nos dias atuais". Por isso, o TRE-RJ considerou a propaganda de Ramagem "inadequada, descontextualizada e inverídica". A equipe de campanha de Ramagem recorreu da decisão.



Se mantida a decisão, Paes terá três direitos de resposta, sendo um minuto cada, no lugar da inserção de Ramagem.

No vídeo, o candidato apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro faz a seguinte relação entre o atual prefeito e o ex-governador: "Eu sempre fui oposição à turma do Paes. Seria muito fácil falar que a culpa de tudo que está ruim no Rio é deles, do Lula, do Cabral, do Paes, e é mesmo Mas se eles continuam aí após 20 anos, a culpa não é só deles. É nossa. Agora eles estão aí de novo e você vai acreditar neles de novo?".



Essa foi a segunda vez que o TRE-RJ impediu a circulação de uma peça publicitária de Ramagem. Na última terça-feira (3), uma propaganda da campanha do Ramagem, que dizia "tem gente que não gosta do Ramagem, a maioria deles está na cadeia. Ramagem botou eles lá por matar, roubar e estuprar. E o resto? Tá onde, Ramagem? No PT e na Prefeitura do Rio", também foi removida.