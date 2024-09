Eduardo Paes faz caminhada no Saara e promete seguir com os investimentos na revitalização do Centro - Divulgação

Publicado 04/09/2024 20:23 | Atualizado 04/09/2024 20:48

Rio - Os candidatos a prefeito do Rio cumpriram agenda eleitoral durante esta quarta-feira (4). Ao lado de apoiadores, eles circularam por várias regiões da cidade e conversaram com eleitores, a fim de compartilhar suas propostas. Candidato à reeleição, Eduardo Paes (PSD) fez uma caminhada no comércio popular Saara, no Centro da cidade. Um dia antes, o candidato Alexandre Ramagem (PL) também esteve no mesmo local para ouvir os lojistas.

Paes, acompanhado do candidato a vice-prefeito, Eduardo Cavaliere, prometeu seguir com os investimentos na revitalização do Centro. "É continuar investindo muito pesado na revitalização do Centro a partir da vinda de moradias para cá. O Reviver Centro, assim como o Porto Maravilha, leva um tempo até engatar. Hoje já temos 10 mil unidades vendidas e sendo ocupadas na região do Porto Maravilha. Aqui, no Saara, teve um empreendimento lançado que vendeu em poucas horas. Tenho certeza de que esse processo de retrofit vai avançar cada vez mais", disse.

Ainda segundo Paes, o Saara vai passar por algumas intervenções e melhorias nos próximos meses. "Estamos fazendo algumas intervenções e melhorias aqui e estamos com uma obra licitada, mas aguardando autorização do Iphan", afirmou Eduardo Paes. O Centro recebe da prefeitura três importantes programas: Reviver Centro, Reviver Centro Cultural e Reviver Rua da Cerveja. Além disso, o Porto Maravilha já começou a receber seus primeiros moradores dos novos residenciais da região.



Já Alexandre Ramagem (PL) esteve em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, para conversar com a população. Ele prometeu que, se eleito, vai abrir a 'caixa preta' dos ônibus e reestruturar o sistema que já apresenta queda de 36% das linhas. O candidato também quer ampliar a integração entre modais e defende substituição do BRT pelo VLT.



"A gestão ineficiente da prefeitura sumiu com diversas linhas de ônibus. É preciso fazer um diagnóstico detalhado do sistema de transporte, incluindo a quantidade de ônibus, rotas e demanda. Vamos aumentar a frota para melhorar a capacidade e a frequência dos serviços, reavaliar e ajustar os trajetos e horários, melhorar a gestão, investir em infraestrutura e garantir que as decisões sobre transporte público no Rio sejam transparentes", explicou Ramagem.



O candidato também citou as linhas de ônibus que sumiram das ruas do Rio, como a 366 e a 398, que iam de Campo Grande até a Praça Tiradentes, no Centro. "Os números mostram que uma em cada três linhas desapareceu das ruas. Na Zona Sul os ônibus andam vazios, enquanto na Zona Oeste carros sumiram. É inadmissível, um desrespeito com o cidadão carioca, que precisa trabalhar, se deslocar pela cidade, levar os seus filhos para a escola. Além disso, precisamos garantir que a locomoção seja feita em segurança e com conforto", disse o candidato do PL.



Durante a agenda, Ramagem também defendeu substituir os articulados pelo Veículo Leve sobre Trilhos (VLT). "Os ônibus do BRT transportam 181 passageiros (43 sentados e 138 em pé), enquanto o VLT comporta 420 pessoas. De Deodoro, na Zona Oeste, até o Terminal Gentileza, são 26 quilômetros percorridos em cerca de 50 minutos. Já o VLT consegue cobrir a mesma distância em apenas 15 minutos. Vamos, de forma gradativa, substituir os BRTs pelos VLTs. Tudo será feito de forma a não prejudicar o direito de ir e vir das pessoas", concluiu Ramagem.

Tarcisio Motta (Psol) passou a manhã de quarta-feira (4) panfletando com a militância e os candidatos a vereadores Pai Dário e Thaís Ferreira na Estrada Paulo da Portela, em Madureira. O ponto de encontro foi em frente à quadra da escola de samba Império Serrano. Tarcísio aproveitou para conversar com quem passava no local sobre suas propostas para a cultura.



Entre as propostas está a criação de editais de premiação para transformar em Pontos de Cultura projetos culturais que já atuam na cidade, como escolas de samba, rádios comunitárias e grupos de teatropopular. Segundo o candidato, o objetivo é fortalecer a produção cultural local, em especial, no subúrbio e nas favelas do Rio.



Tarcísio ainda promete criar o programa "Minha Sede, Minha Vida" para converter imóveis ociosos da cidade em centros de arte que possam servir como sede para projetos culturais.



No início da tarde, Tarcísio foi o primeiro candidato a prefeito da cidade a ser entrevistado na série de sabatinas da Rádio JBFM. De lá, foi para uma plenária que ele mesmo convocou para reunir a militância e traçar as estratégias para os próximos trinta dias que antecedem as eleições.

Em encontro de veteranos na Vila Militar, em Deodoro, na Zona Norte, Marcelo Queiroz (Progressista) anunciou um plano de incentivos para empregabilidade de militares temporário. O objetivo, segundo o candidato, é incentivar a abertura de postos de trabalho para profissionais dispensados pelas Forças Armadas, que já foram capacitados pelo Estado Brasileiro



De acordo com o candidato, as empresas que absorverem esses profissionais treinados e capacitados pelo Estado Brasileiro receberão benefícios e incentivos fiscais. "Esse grupo também está pronto para servir ao Rio de Janeiro em ações e programas de segurança pública, auxiliando a prefeitura, o Estado e o Governo Federal no combate à criminalidade. Temos uma oportunidade ímpar de empregar essa mão-de-obra qualificada em benefício do cidadão carioca", explicou Marcelo Queiroz.



O plano já havia sido apresentado pelo deputado federal na Câmara dos Deputados, em Brasília. O Projeto de Lei prevê que "os ex-militares temporários das Forças Armadas, que tenham servido por período não inferior a dois e não superior a oito anos, desde que não detenham vínculo estatutário permanente, por prazo cinco anos do encerramento do vínculo".

Juliete Pantoja (UP) participou de atos em defesa da memória, verdade, justiça e reparação às vítimas da Ditadura Militar (1964-1985). Em todo país, as candidaturas e a militância da Unidade Popular realizaram atos em locais de memória daquele período. No Rio, Juliete participou de ato às 11h, na antiga sede do DOPS, na Rua da Relação, 40, no Centro do Rio, e às 17h, na antiga sede do DOI-CODI, em frente ao 1º Batalhão de Polícia do Exército, na Rua Barão de Mesquita, 425, Tijuca.

Rodrigo Amorim (União) se encontrou pela manhã com vereadores. Às 15h cumpriu agenda parlamentar e às 19h teve gravação de programa eleitoral.

Carol Sponza (Novo) se encontrou com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, na abertura do II Fórum Rio Empreendedor. O evento foi realizado na Associação Comercial do Rio de Janeiro- Rua Candelária, 9 – Centro.



