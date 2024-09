Alexandre Ramagem (PL) visita comerciantes no Saara, no Centro do Rio, e promete revitalizar a região - Divulgação

Publicado 03/09/2024 21:13

Rio - Os candidatos a prefeito do Rio cumpriram agendas de campanha durante toda a terça-feira (3). Saúde, monitoramento urbano e desenvolvimento econômico estiveram em pauta. Eduardo Paes (PSD), candidato à reeleição, visitou a sala de situação do Civitas (Central de Inteligência, Vigilância e Tecnologia de Apoio a Segurança Pública), no Centro de Operações Rio (COR), na Cidade Nova.



Ele conversou com especialistas, analisou dados e afirmou que, se reeleito, vai estender o programa a todas as principais vias e avenidas, além de intensificar o monitoramento em todas as portas de entrada e saída da cidade. "O programa Civitas é mais um exemplo do esforço que nós fazemos para colaborar com as Forças de Segurança do estado do Rio. Nós queremos ampliar o Civitas, chegar a todas as vias expressas, todas as principais avenidas da cidade. Já estamos em quase todas as entradas e saídas do Rio", disse Paes.

Inaugurada em junho deste ano, a central tem como objetivo, de forma inteligente e coordenada, com base em dados e análises, monitorar e apoiar as forças de segurança como Polícia Militar, Polícia Civil, Marinha, Sistema de Justiça, Ministério Público Municipais e Estaduais no combate às atividades irregulares ou ilegais.

Alexandre Ramagem (PL), candidato que tem o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, se encontrou com lojistas da Saara (Sociedade de Amigos e Adjacências da Rua da Alfândega) e prometeu revitalizar todo o Centro do Rio e reforçar a segurança na região. Além disso, o candidato anunciou reformas no calçamento, nas ruas, na fiação aparente e no escoamento pluvial para evitar alagamentos.

Ramagem garantiu fomentos para o desenvolvimento da Saara e de outras regiões econômicas da cidade com uma política de incentivos fiscais. "Vamos revitalizar o Centro da cidade, do comércio às residências. Primeiro precisamos trazer a Guarda Municipal para dar mais ordem e segurança para a região. À noite, por exemplo, tudo aqui fica completamente abandonado. Nós precisamos iluminar, melhorar calçadas e dar incentivos culturais e tributários, como o Imposto Sobre Serviços (ISS) e o IPTU. A má gestão acabou com o comércio local, todo o Centro se perdeu com o descaso. Precisamos revitalizar a região com incentivos fiscais devidos e ordem pública", disse Ramagem.



O candidato do PL também caminhou pelas ruas da Saara e conversou com lojistas e eleitores para ouvir as principais reivindicações. "É preciso investir em locais públicos e melhorar a qualidade de vida do cidadão. Além de disputar espaço com a vegetação, a rede aérea é suscetível a furtos de cabos e postes corroídos. Quantos incêndios não vimos aqui na Saara devido a fiações sem cuidado? O Rio não pode e não merece ser mais uma vez vítima da má gestão. Vamos resgatar a cidade", concluiu Ramagem.



Tarcísio Motta (Psol) caminhou pela Rocinha, na Zona Sul do Rio, onde conversou com moradores e apresentou suas propostas para o enfrentamento à tuberculose. Desde 2001, o Rio registrou mais de 166 mil diagnósticos de tuberculose. Isto representa quase 10% de todos os pacientes do Brasil.



"O Rio é o município brasileiro com mais casos neste século. A tuberculose é uma doença que explicita a desigualdade da cidade. A doença vinha em tendência de queda até 2007, quando subiu e se estabilizou. Entre 2012 e 2015, voltou a cair, mas desde 2016 vem crescendo. Em 2022, a cidade do Rio teve o maior número de confirmações de tuberculose na série histórica oferecida pelo sistema da prefeitura. Foram 9.813 ocorrências", disse Tarcísio.



Tarcísio lembrou que para enfrentar a doença é necessário políticas de moradia digna, realizar obras de alargamento das ruas e ampliar a rede de saneamento da cidade e prometeu criar o programa Rio Sem Tuberculose para zerar a taxa de mortalidade por tuberculose na cidade, articulando políticas de moradia, saneamento, saúde e educação ambiental.



"O programa vai iniciar pela favela da Rocinha, onde se concentra o maior número de casos. Aqui a incidência da doença é dez vezes maior que a média do país. O programa também cuidará de locais como Manguinhos, Maré e o Complexo do Alemão", explicou o candidato. Durante a caminhada, Tarcísio também prometeu realizar concursos públicos para aumentar o número de médicos, enfermeiros e agentes comunitários e fortalecer a Atenção Primária à Saúde através dos serviços da Estratégia Saúde da Família.



À tarde, Tarcísio gravou programas eleitorais e no início da noite se reuniu com o Grupo Arco-Íris, quando assinou um termo de compromisso pela cidadania e direitos para a população LGBTQIA+.

Rodrigo Amorim (União) retornou de São Paulo e cumpriu agenda como deputado estadual. Ao fim de uma sessão na Alerj, Amorim (União) retornou de São Paulo e cumpriu agenda como deputado estadual. Ao fim de uma sessão na Alerj, Amorim fez um pronunciamento na tribuna do plenário sobre o episódio de agressão contra um candidato a vereador do PT, ocorrido no domingo (1º), na Praça Varnhagen, na Tijuca. Na ocasião, o candidato afirmou que o petista agiu de forma premeditada para que o caso tivesse repercussão.

Marcelo Queiroz (Progressistas) se reuniu com o secretário de Segurança Pública, Victor dos Santos, e apresentou um plano de apoio ao combate à criminalidade. O candidato prometeu que, se eleito, vai promover a integração plena entre o Centro de Operações Rio e o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) da PM, além de investimentos em câmeras de alta definição para apoiar as ações de segurança pública. O plano foi apresentado, na tarde desta terça-feira (3), no CICC.



"Vamos ter reuniões operacionais semanais para alinhar o apoio da Prefeitura do Rio no combate à criminalidade. Não dá pra ficar só colocando na conta do Estado e do Governo Federal, quando há problema, e comemorando quando dá certo, como acontece todos os anos no Carnaval e no Réveillon, ou nos grandes eventos, como no show da Madonna. A segurança é responsabilidade de todos", disse Queiroz.

Uma das missões da sua gestão, de acordo com Queiroz, será renovar as câmeras de monitoramento da cidade, com implantação de equipamentos de alta definição, que permitam reconhecimento facial e identificação de placas de veículos.



"O prefeito usou uma ideia que apresentei como deputado e criou, para dizer na campanha, a Civitas (Central de Inteligência, Vigilância e Tecnologia de Apoio a Segurança Pública). Mas não deu função de verdade ao núcleo. São Paulo está licitando 20 mil câmeras e o que temos aqui são 50 unidades e mais 900 radares, que não reforçam a segurança, só multam. A gente tem condições e orçamento para investir e colaborar com as outras esferas de governo para desafogar e colaborar com as polícias para a redução das manchas criminais da cidade", analisou Marcelo Queiroz.



Queiroz também garantiu que está entre as suas prioridades investir na reestruturação da Guarda Municipal, qualificando e valorizando o servidor. A ideia é fazer valer o plano de cargos e salários da tropa e promover concursos internos e promoção de agentes. "Vamos viabilizar que o número de bases do Segurança Presente na cidade seja o dobro do atual", concluiu o candidato.

As candidatas Juliete Pantoja (UP) e Carol Sponza (Novo) não tiveram agenda pública nesta terça-feira (3). Henrique Simonard e Cyro Garcia não divulgaram seus compromissos do dia.

Confira a agenda dos candidatos para esta quarta-feira (4)

Eduardo Paes - às 13h realiza uma caminhada no comércio popular Saara.

Alexandre Ramagem - às 12h, participa de um encontro com eleitores, no Terminal Rodoviário de Campo Grande, na Zona Oeste.

Tarcísio Motta - às 10h tem encontro em frente ao Império Serrano e caminhada pela Estrada Paulo da Portela até o Parque Madureira, onde terá uma roda de jongo. A pauta será Cultura. Às 17h30 ele participa de uma plenária de mobilização.

Rodrigo Amorim - às 10h tem encontro com vereadores. Às 15h cumpre agenda parlamentar e às 19h tem gravação de programa eleitoral.

Juliete Pantoja - vai participar de atos em defesa da memória, verdade, justiça e reparação às vítimas da Ditadura Militar (1964-1985). Em todo país, as candidaturas e a militância da Unidade Popular realizarão atos em locais de memória daquele período. No Rio, Juliete participará de atos às 11h na antiga sede do DOPS, na Rua da Relação, 40, no Centro do Rio, e às 17h, na antiga sede do DOI-CODI, em frente ao 1º Batalhão de Polícia do Exército, na Rua Barão de Mesquita, 425, Tijuca.

Os demais candidatos ainda não divulgaram suas agendas.