Paes, Ramagem e Tarcísio lideram pesquisa no Rio - Reprodução/ Edição O DIA

Publicado 03/09/2024 12:51 | Atualizado 03/09/2024 13:12

Rio - A pesquisa Real Time Big Data, encomendada pela Record TV, aferiu a intenção de voto na disputa eleitoral pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Na pesquisa estimulada, em que os nomes dos candidatos são apresentados para os entrevistados, o atual prefeito, Eduardo Paes, do PSD, apresentou 58% das intenções de voto. Alexandre Ramagem, do PL, teve 14%, e Tarcísio Motta, do PSOL, 8%. A pesquisa registrada na Justiça Eleitoral ouviu mil pessoas nos dias 30 e 31 de agosto. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.



No limite da margem de erro, Ramagem e Tarcísio ficam tecnicamente empatados.

Em quarto lugar, aparece o candidato Rodrigo Amorim (2%). Marcelo Queiroz (PP), Cyro Garcia (PSTU) e Carol Sponza (NOVO) têm 1% de intenção de voto cada um. Henrique Simonard (PCO) e Juliete Pantoja (UP) não pontuaram.

As intenções de votar nulo ou em branco somam 8%. Os entrevistados que não sabiam ou não responderam são 7% do total.

A margem de erro da pesquisa registrada na Justiça Eleitoral é de 3%. O nível de confiança é de 95%.

A Real Time Big Data também identificou que o atual prefeito tem o maior percentual de eleitores decididos a votar nele, são 27%. Ramagem tem 8% de eleitores convictos e Tarcísio, 6%.

Na pesquisa Quaest, divulgada na semana passada , o atual prefeito Eduardo Paes (PSD) apresentou 60% das intenções de voto, Alexandre Ramagem (PL), 9% e Tarcísio Motta (PSOL), 5%.

Segundo turno

Na pesquisa de intenção de voto em um eventual segundo turno na capital fluminense, Eduardo Paes seria reeleito com 60% dos votos contra 25% de Alexandre Ramagem. Os brancos e nulos somariam 8%. Não responderam ou não sabem, 7% dos entrevistados. O governo de Paes foi aprovado por 64% dos eleitores entrevistados e rejeitado por 30%.