Presidente do TRE-RJ pede paz aos partidos políticos - Reprodução

Presidente do TRE-RJ pede paz aos partidos políticosReprodução

Publicado 03/09/2024 08:24 | Atualizado 03/09/2024 08:28

Rio - O presidente do TRE-RJ, desembargador Henrique Carlos de Andrade Figueira, reuniu-se com representantes dos partidos políticos no auditório do Palácio da Democracia, nova sede da Justiça Eleitoral fluminense, no Centro do Rio, nesta segunda-feira (2). O presidente pediu apoio aos partidos políticos para evitar que se repitam episódios recentes de conflitos físicos entre concorrentes ao pleito.

"Peço que conversem com suas bases, candidatos e cabos eleitorais para pedir que as campanhas sejam feitas com respeito e sem conflitos físicos", pediu o presidente. "A política é a arte da conversa, brigas como as que ocorreram recentemente não fazem bem para o partido e para os candidatos. Eles devem brigar com palavras apenas, isso é o que se espera do político", complementou.



O desembargador informou também que manterá diálogo com os órgãos de segurança, para evitar conflitos e brigas políticas nas ruas.



Alteração de locais de votação



O presidente Henrique Figueira também pediu apoio na divulgação das alterações dos locais de votação. "O TRE-RJ irá fazer uma campanha para divulgar essas alterações, mas é importante contarmos com a participação dos partidos e dos candidatos", afirmou o desembargador.



Cerca de 450 locais de votação foram alterados no estado, o que impacta 1 milhão de eleitoras e eleitores fluminenses.



"Algumas dessas alterações foram motivadas por questões de segurança, por serem localizadas em áreas conflagradas, mas são diversas as razões que podem provocar a mudança, como o fechamento de um colégio", afirmou o presidente. Há a preocupação de os novos locais não ficarem a uma distância maior de 1,5 km do antigo endereço.



"Essa proximidade é importante, porque temos uma abstenção alta e não queremos fazer com que a localidade seja um fator para desestimular o eleitor a exercer o seu direito de voto", concluiu o magistrado.



A reunião também teve a participação do coordenador do Núcleo da Fiscalização da Propaganda Eleitoral (NPFE), juiz Bruno Monteiro Rulière, que tirou algumas dúvidas sobre as campanhas eleitorais.

Caso de violência