Publicado 04/09/2024 00:00

No ano em que o Tetracampeonato mundial de futebol completa 30 anos, um dos expoentes daquela conquista busca outro tetracampeonato. Bebeto tenta pela quarta vez ser eleito no Rio de Janeiro. Mas assim como quem muda de clube, ele agora tenta mudar de casa legislativa. Eleito deputado estadual em 2010, 2014 e 2018, ele agora concorre a vereador pelo Rio de Janeiro.

A nova disputa vem na esteira de uma derrota, quando concorreu a deputado federal em 2022, mas nada que abale um campeão acostumado a superar derrotas e levantar troféus em seguida.

"Com certeza sim, pois na derrota nós tiramos os melhores ensinamento, a fim de não repetirmos os mesmos erros. Na Câmara, você está mais perto da população, e, tendo consciência das suas necessidades emergenciais. E, na Alerj, você consegue fazer projetos importantes, mas que não dependem só de mim", disse Bebeto.

No entanto, para os que pensam que a disputa política é mais fácil, o candidato difere como é entrar em campo no futebol e na política.

”Na disputa esportiva, você tem uma torcida do seu lado que vai estar te incentivando sempre, já no aspecto político, as pessoas mudam de opinião com muita rapidez, porque infelizmente as pessoas estão descrentes da política. Você vai representar uma quantidade de pessoas que acreditaram e confiaram nos seus projetos políticos".

E como não poderia deixar de ser, a Diurna fez questão de perguntar se o artilheiro confia nela. "O Brasil, tem um sistema eleitoral que referência internacional a nível de eleições. A justiça eleitoral utiliza o que há de mais moderno no mundo, a fim de evitar possíveis fraudes", finalizou o craque.

Além de Bebeto, outros craques já entraram em campo nesta disputa. Conhecido da Nação Rubro-Negra, o ex-jogador Léo Medeiros, famoso no time do técnico Joel Santana, nos anos 2007 a 2009, que costumava escalar um meio-campo com quatro volantes para desespero da torcida, não quer ser vereador não. Ele concorre a prefeito em Recreio, que fica no interior de Minas Gerais.

Ainda em Minas, Roberto Gaúcho, ex-atacante do Cruzeiro concorre na capital Belo Horizonte. Artilheiro do time nos anos 90, quando fez dupla com o conterrâneo Renato Gaúcho, ele tenta uma vaga como vereador.

Ser vereador é o desejo também do ex-zagueiro Domingos. Famoso pelo tempo que atuou no Santos, ele tenta uma vaga de vereador na cidade de mesmo nome.

Na região Nordeste, o ex-atacante do Bahia, Beijoca, tenta ser vereador em Salvador. Já em Olinda, no Pernambuco, Chiquinho, que atuou por Sport e Vitória concorre como vice-prefeito. A lista é grande, resta saber quem vai comemorar quando o juiz apitar.