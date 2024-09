Eduardo Paes visita o Espaço de Desenvolvimento Infantil (EDI) Professora Terezinha Saraiva, em Curicica - Divulgação

Eduardo Paes visita o Espaço de Desenvolvimento Infantil (EDI) Professora Terezinha Saraiva, em CuricicaDivulgação

Publicado 06/09/2024 19:25 | Atualizado 06/09/2024 21:32

Rio - Os candidatos a prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD) e Alexandre Ramagem (PL), falaram sobre investimentos nas creches municipais, durante agenda de campanha desta sexta-feira (6). Em visita ao Espaço de Desenvolvimento Infantil (EDI) Professora Terezinha Saraiva, em Curicica, na Zona Oeste, o candidato à reeleição prometeu criar 13 mil novas vagas em creches. Já Ramagem prometeu zerar a fila de espera nas creches em um ano e ampliar turno integral nas unidades. Confira como foi o dia dos candidatos a prefeito do Rio.

fotogaleria

Durante a visita, Eduardo Paes enalteceu a qualidade do serviço oferecido nas creches. "É importante dizer que as creches da Prefeitura são nesse nível de qualidade, são creches muito boas, um ensino de qualidade. Nós criamos nesse mandato quase 25 mil vagas em creches, e a nossa proposta é a de criar mais 13 mil vagas. O déficit hoje é de cerca de 7 mil vagas, o menor da história, mas óbvio que qualquer déficit é inaceitável. Estamos nos comprometendo com 13 mil vagas porque sabemos que pela qualidade das creches da Prefeitura há sempre uma migração. Muita gente que colocava o filho numa creche privada, a partir da qualidade da creche pública, acaba trazendo para ela (a pública)", disse.



O candidato explicou que uma das maneiras de acelerar a oferta de vagas é realizar convênios com creches privadas. "Nós adotamos uma estratégia nesse mandato para dar a celeridade necessária que foi o de fazer muito convênio com creche privada. Então a ideia é voltar a fazer muitos convênios e, claro, construir algumas unidades. Nós já fizemos quase 300 escolas nesse período em que estou na Prefeitura, mas como a demanda é uma necessidade de agora, atual, o convênio nos permite acelerar isso", completou. Atualmente, a cidade do Rio conta com 538 unidades voltadas para a Educação Infantil, sendo 249 creches e 289 EDIs.



Em agenda em Jacarepaguá e Curicica, na Zona Oeste do Rio, Ramagem disse que a região é uma das que mais registrou demandas na Defensoria Pública nos últimos meses para vagas em creches. O candidato do PL disse que, de acordo com um levantamento da instituição, há um déficit de 13 mil vagas em toda a cidade, o que dificulta o equilíbrio das famílias no cuidado com os filhos e obrigações profissionais.



"Vamos zerar esse déficit de 13 mil vagas em um ano. Sabemos que existem muito mais famílias sofrendo com esse problema. Por isso, vamos também ampliar a oferta de vagas. Muitas mães chefes de família sequer procuraram as creches municipais já sabendo que não conseguiriam matricular seus filhos. Há uma condenação judicial contra a prefeitura por não conseguir zerar essa falta de vagas", disse Ramagem.



O candidato afirmou que há no orçamento recursos suficientes para suprir o déficit nas creches municipais. "Não é difícil consertar isso. Há na Secretaria Municipal de Educação verba para dar fim a esse problema. Além disso, a prefeitura gasta atualmente mais de R$ 600 milhões só com cargos comissionados. Podemos alocar parte desse dinheiro nas creches', acrescentou Ramagem.



Se eleito, outra medida destacada por Ramagem é de fazer um turno integral até às 17h30. Na conversa com eleitores, o candidato lembrou que a escassez de vagas atinge diretamente as mulheres. "Cerca de 88% das pessoas que procuram vagas são do sexo feminino, sendo 70% solteiras. Além disso, o Rio é a cidade do país com mais mulheres chefes de família. Só assim as mães, principalmente as solteiras, poderão ter mais autonomia. O ponto de partida para solucionar os problemas nas creches será o levantamento de informações sobre as necessidades de cada região da cidade. Além disso, será necessário ampliar e construir novas unidades para atender à demanda crescente, priorizando localidades com mais déficit e melhorando a infraestrutura", destacou o candidato.



Ramagem afirmou ainda que vai buscar fortalecer as parcerias com instituições privadas para criar mais opções de vagas e oferecer incentivos fiscais às empresas que colaborarem na criação de creches em seus bairros ou subsidiarem famílias de baixa renda para acesso a unidades privadas.



Durante a agenda, o candidato do PL também destacou a remodelação e resgate da credibilidade da Guarda Municipal, para auxiliar no reforço da segurança local. "É fundamental que nossos agentes atuem junto às creches, às escolas, para que as famílias de bem possam ter tranquilidade na hora de levar e buscar os seus filhos", concluiu Ramagem.

Em Copacabana, na Zona Sul do Rio, Carol Sponza (Novo) falou sobre o aumento da população em situação de rua na cidade. Acompanhada dos candidatos a vereadores do partido, Rodrigo Multimídia e Rita Dias, Carol iniciou uma caminhada no bairro, começando na estação de metrô Siqueira Campos e encerrando em Nossa Senhora de Copacabana.



Ao lado de apoiadores, ela apresentou suas propostas e ressaltou a necessidade de fazer uma triagem nos abrigos. "Hoje, os abrigos da Prefeitura têm problemas como infestação de carrapatos e estão em péssimas condições. Precisamos acolher a população em situação de rua e oferecer todo o suporte, com cursos de capacitação, para que essas pessoas possam voltar ao mercado de trabalho", afirmou Carol Sponza.

Tarcísio Motta (Psol) fez uma visita, às 15h, ao Quilombo da Gamboa com roda de conversa, na Rua da Gamboa, 357.

Rodrigo Amorim (União) visitou o Saara, às 12h, para conversar com lojistas. Ao lado do candidato a vice, deputado Fred Pacheco (PMN), Amorim também esteve na Rádio Saara – os dois foram entrevistados pelo diretor da rádio, Luiz Antonio Bap. A rádio se tornou Patrimônio Imaterial Cultural do Rio, projeto aprovado esta semana por Amorim na Assembleia Legislativa.

"A Saara é a cara do Rio, é o coração do Centro, e acaba sofrendo pelo abandono da região como um todo. É preciso investir forte em Segurança, colocar a Guarda, ou melhor, a Polícia Municipal aqui nas ruas, e conceder incentivos de ordem fiscal. Eu diria que a Saara é a nossa 25 de Março, mas não digo, porque é muito melhor, assim como o Rio é muito melhor que São Paulo", disse.



No meio da caminhada, ele recebeu a notícia de que o recurso feito ao Tribunal Regional Eleitoral havia sido deferido e que a candidatura continuava válida. "Nossa candidatura está firme, forte e está nas ruas. Sempre tive confiança na Justiça", disse o candidato.

Juliete Pantoja (UP) promoveu uma caminhada e panfletagem no Saara. Às 14h30 teve reunião da coordenação de campanha.

Confira a agenda dos candidatos para este fim de semana

Eduardo Paes - no sábado (7), às 9h30, ele realiza uma caminhada na Praça Seca, na Zona Oeste do Rio. O ponto de encontro será na Rua Baronesa (em frente à Caixa Econômica). Já no domingo (8), o candidato realiza uma caminhada no Méier, às 8h30.



Alexandre Ramagem - não terá agenda de campanha neste sábado (7).

Tarcísio Motta - no sábado (7), participa do Grito dos Excluídos, no Centro do Rio.

Carol Sponza - no sábado (7), às 9h, ela vai estar na manifestação do dia 7 de setembro, na Avenida Atlântica, em frente ao hotel Pestana - Copacabana (Posto 4). Às 18h50 ela participa de uma sabatina no Jornal do Rio, na Band.

Juliette Pantoja - no sábado (7), às 10h, participa do ato do grito dos excluídos na Uruguaiana, no Centro do Rio. Às 14h30 faz panfletagem na Praça XV.