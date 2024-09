Paes, Ramagem e Tarcísio estão à frente na pesquisa do Rio - Reprodução/ Edição O DIA

Publicado 05/09/2024 16:16 | Atualizado 05/09/2024 17:18

Rio - Eduardo Paes oscilou três pontos e chegou a 59% das intenções de voto para a prefeitura do Rio de acordo com a pesquisa Datafolha, divulgada na tarde desta quinta-feira (5). O deputado federal Alexandre Ramagem (PL) aparece em segundo lugar com 11%, dois pontos a mais que na última pesquisa do instituto, há quinze dias. Em terceiro lugar, está o deputado federal Tarcísio Motta (PSOL) com 6%, um ponto a menos do último resultado. A margem de erro é de três pontos percentuais.

O deputado estadual Rodrigo Amorim (União Brasil) está com 2% de intenções de voto seguido por Marcelo Queiroz (PP), Cyro Garcia (PSTU), Juliete Pantoja (UP) e Carol Sponza (Novo), todos com 1%. Henrique Simonard (PCO) não alcançou 1%. Os votos brancos ou nulo representam 11% do total e não souberam responder 7% dos entrevistados.

A Justiça Eleitoral indeferiu a candidatura de Rodrigo Amorim na tarde desta quinta-feira (5), mas o nome do candidato constava na pesquisa realizada nos últimos dias.

O cenário captado pelo Datafolha reelegeria Paes no primeiro turno das eleições. A pesquisa foi contratada pelo jornal Folha de São Paulo e pela TV Globo, registrada na Justiça Eleitoral, e ouviu 1.106 eleitores entre terça e quarta-feira (4).

Rejeição e grau de conhecimento



Além das intenções de voto, foram pesquisados a rejeição e o grau de conhecimento dos candidatos pelo eleitor. Declararam que não votam de jeito nenhum no deputado federal Alexandre Ramagem (PL) 29% dos entrevistados, há duas semanas a rejeição era de 23%. O deputado federal Tarcísio Motta (PSOL) oscilou de 22% para 24% na rejeição. Eduardo Paes teve queda de 5 pontos percentuais em sua rejeição, de 19% para 14%.



A pesquisa identificou que Eduardo Paes (PSD) é amplamente mais conhecido pelos eleitores do que seus concorrentes. O prefeito atingiu 69% no quesito em que o entrevistado diz conhecer muito bem o candidato. Tarcísio Motta alcançou 21% dos entrevistados e Alexandre Ramagem, 13% na categoria.