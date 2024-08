Eduardo Paes manteve vantagem nas intenções de voto, segundo o Datafolha - Pedro Teixeira/Agência O Dia

Eduardo Paes manteve vantagem nas intenções de voto, segundo o DatafolhaPedro Teixeira/Agência O Dia

Publicado 22/08/2024 17:15 | Atualizado 22/08/2024 17:17

A pesquisa do Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 22, mantém Eduardo Paes (PSD) com folgada liderança nas intenções de voto do eleitorado do Rio de Janeiro. O prefeito está com 56% — o que lhe garantiria a reeleição no primeiro turno. O deputado Alexandre Ramagem (PL) vem em segundo lugar, com 9%. O também deputado federal Tarcísio Motta (PSOL) ocupa a terceira posição, com 7%, tecnicamente empatado com o candidato apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro.

A margem de erro da sondagem do Datafolha é de 3 pontos percentuais. Dessa forma, o prefeito mantém o patamar registrado na pesquisa anterior, realizada no início de julho.Ramagem e Tarcísio também variaram dentro da margem de erro.

Os demais adversários, segundo a pesquisa, estão bem atrás. Rodrigo Amorim (União) tem 3%. Marcelo Queiroz (PP) e Cyro Nogueira (PSTU) estão com 2%. Juliete Garcia (UP) e Carol Sponza (Novo) ficaram com 1% das intenções de voto. Todos esses se encontram tecnicamente empatados, de acordo com a margem de erro da sondagem. Henrique Simonard (PCO) não pontuou no levantamento.

Se não houve alteração significativa na intenção de voto dos cariocas em relação à pesquisa anterior, a nova sondagem mostrou que Ramagem se tornou mais conhecido do eleitorado. Em julho, o ex-diretor da Abin tinha uma taxa de reconhecimento de 37%. Agora é de 47% — crescimento de dez pontos. Já Eduardo Paes é conhecido por 99% dos entrevistados. Tarcísio Motta ficou com 67%.