Prefeito Eduardo Paes visita obras de túnel em Campo GrandeRafael Catarcione/ Prefeitura do Rio

Publicado 20/08/2024 15:36 | Atualizado 20/08/2024 18:10

Rio - O prefeito Eduardo Paes (PSD) visitou obras do Túnel Luiz Bom, em Campo Grande, Zona Oeste, na manhã desta terça-feira (20). A construção faz parte do pacote de intervenções do Anel Viário, dentro do Plano de Mobilidade de Campo Grande, com conclusão prevista para 2026.



"Campo Grande é a capital econômica da Zona Oeste. Essas intervenções são fundamentais para a gente fazer com que essa mobilidade tenha mais qualidade e possa trazer mais empresas, gerar mais empregos e, no fim, mais imposto. Estou superotimista", afirmou o prefeito ao visitar as obras.

Já o candidato Alexandre Ramagem (PL) cancelou o corpo a corpo com eleitores que faria de manhã na estação de metrô Cardeal Arcoverde, em Copacabana, Zona Sul, e participou de uma sabatina na TV Bandeirantes à tarde.

Tarcísio Motta, do Psol, lançou no início da noite a candidatura de maneira oficial em um evento no Circo Voador, na Lapa, região central.

Rodrigo Amorim (União Brasil) realizou reunião com assessoria e participou do plenário na Assembleia Legislativa do Rio como deputado estadual.

O candidato do PSTU, Cyro Garcia, realizou panfletagem na frente do edifício da Petrobras, no Centro do Rio, no início da tarde.

Juliete Pantoja (UP) participou da assembleia do Sindicato dos Trabalhadores da UFRJ durante a manhã na Ilha do Fundão e à tarde esteve em um encontro de mulheres da Associação Municipal dos Estudantes Secundaristas do Rio. À noite, Pantoja faz panfletagem na Batalha de Rima do Coliseu, na Praça da Bandeira, Zona Norte.

A candidata Carol Sponza (Novo) esteve de manhã na Rocinha, em São Conrado, na Zona Sul do Rio. À noite, ela participa do lançamento da campanha dos candidatos a vereadores do partido George Neder e Sandra Albuquerque, na Gávea e no Leblon.

Marcelo Queiroz, do Progressistas, e Henrique Simonard, do PCO, não tiveram compromissos de campanha nesta terça-feira.