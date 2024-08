Linha 67 do BRT no Terminal Deodoro - Reginaldo Pimenta / Agência O DIA

Publicado 20/08/2024 12:37 | Atualizado 20/08/2024 12:39

Rio – A Prefeitura do Rio determinou, em decreto publicado no Diário Oficial do Município nesta terça-feira (20), a suspensão das cobranças nos transportes municipais nas datas das eleições, das 6h às 20h. O primeiro turno acontecerá em 6 de outubro e o segundo, caso necessário, no dia 27 do mesmo mês. A medida vale para o BRT, VLT e ônibus públicos.

Segundo o texto, os serviços de transporte devem operar nos fins de semana do pleito com toda a frota que é normalmente disponibilizada em dias úteis, para atender ao fluxo extraordinário de pessoas em suas zonas eleitorais.

O decreto também menciona a resolução do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) de fevereiro de 2024, que determina ao Poder Público Municipal "adotar as providências necessárias para assegurar, nos dias de votação, a oferta gratuita de transporte coletivo urbano municipal".