Eduardo Paes caminhou na comunidade do Batan, em Realengo, neste domingo (18) - Divulgação

Eduardo Paes caminhou na comunidade do Batan, em Realengo, neste domingo (18)Divulgação

Publicado 18/08/2024 18:31 | Atualizado 18/08/2024 21:23

Rio - Os candidatos a prefeito do Rio participaram, neste domingo (18), de caminhadas e panfletagens pela cidade para promoverem suas respectivas campanhas nas Eleições 2024. O candidato à reeleição, Eduardo Paes (PSD), realizou uma caminhada na comunidade do Batan, em Realengo, no período da manhã. Aos moradores, o atual prefeito afirmou que, caso seja reeleito, vai construir um Super Centro de Saúde na Zona Oeste.

fotogaleria

"O grande projeto que temos para a Zona Oeste é a construção de um Super Centro de Saúde, nos mesmos moldes do existente em Benfica. Assim vamos conseguir reduzir ainda mais a fila do Sisreg e desafogar as emergências das unidades públicas de saúde", afirmou Paes. Segundo o candidato, em Bangu, onde está situada a comunidade, foram investidos mais de R$ 510 milhões nesta gestão.

Dentre as realizações mencionadas por Paes na região estão o Parque Realengo, Terminal Deodoro, Bairros e Conjuntos Maravilha, Clínicas da Família, UPA’s e Hospital da Mulher, Escolas do Amanhã, GETS e Naves do Conhecimento. "Aqui é onde a gente tem um maior número de realizações e entregas. Vamos continuar trabalhando muito pela Zona Oeste", disse. No sábado, Paes se dedicou a visitar moradores e comerciantes no Mercadão de Madureira, na Zona Norte.



Tarcísio Motta (PSOL) iniciou a agenda do domingo com uma caminhada ao lado de sua candidata à vice, Renata Souza, do seu amigo e também deputado federal Pastor Henrique Vieira e das vereadoras Thaís Ferreira, Mônica Cunha, Luciana Boiteaux e militantes no Aterro do Flamengo. O candidato aproveitou a oportunidade para convidar a população para o lançamento oficial da sua candidatura, na terça-feira (20), às 18h, no Circo Voador. "Étempo de esperança, vamos mudar a história dessa cidade", disse.

De lá, foi para a Praça da Harmonia, onde assistiu ao jogo do Vasco no Centro Cultural Jose Cândido de Araujo, Candinho, local onde o Vasco foi fundado. O último compromisso da noite foi no Cacique de Ramos participar de uma homenagem ao sambista Marquinhos de Oswaldo Cruz, idealizador do Trem do Samba e da Feira das Yabás.

Alexandre Ramagem (PL) gravou o programa eleitoral que será transmitido na TV e não teve agenda externa.

Juliete Pantoja (UP) aproveitou o domingo (18) para se reunir com apoiadores e militantes do Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas na Maré. À tarde, ela participou de uma reunião com apoiadores em Madureira, na Zona Norte.

Cyro Garcia (PSTU) fez panfletagem no Aterro do Cocotá, na Ilha do Governador, ao lado da vice Paula Falcão. Carol Sponza (Novo) também panfletou próximo ao Terreirão, no Recreio dos Bandeirantes, às 9h. Durante toda a manhã, Carol conversou com moradores e comerciantes locais.



Acompanhada do vice Popó, candidatos a vereadores do partido e apoiadores, Carol apresentou propostas para a segurança pública, tema que é uma das prioridades de seu plano de governo. "O Rio está entre as 10 cidades mais perigosas do mundo. Não existe dor maior para o carioca do que o medo da violência. E é, sim, função da Prefeitura atuar na segurança do Rio. Para combater o crime organizado, precisamos de ações estratégicas e integradas. Com novas contratações e treinamento, vamos armar a Guarda Municipal do Rio para que uma nova Polícia Municipal atue em parceria com outras forças de segurança. Chega de prefeitos que nos fazem conviver com o crime organizado", afirmou Sponza.

O candidato a prefeito Marcelo Queiroz (PP) acompanhou a posse da nova diretoria da Associação da Velha-Guarda das Escolas de Samba e apresentou proposta de criar calendário de eventos o ano inteiro no Sambódromo e no Terreirão do Samba.

Os candidatos Rodrigo Amorim (União Brasil) e Henrique Simonard (PCO) não divulgaram agenda.